HDP Sözcüsü'nden göç eden seçmene: Sandığa gidelim; kentlerimiz yakıp yıkanlardan hesap soralım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, operasyonlardan dolayı göç eden vatandaşlara çağrı yaptı. Baydemir, parti olarak kendilerine başvurulması halinde oy kullanılacak yerlere götürüleceğini söyledi. Baydemir'in konuşması şöyle: "16 Nisan kentlerimizi yakıp yıkanlardan hesap sorabileceğimiz tarihi bir fırsat, tarihi bir gündür. Sizlere çağrım hangi şehirde bulunuyorsak bulunalım, sandık başına gidelim ve hayır oyuyla kentlerimiz yakıp yıkanlardan hesap soralım. Bulunduğunuz en yakın HDP il ve ilçe teşkilatına müracaatınız durumunda mutlak surette sizleri oy kullanacağınız yerleşim biriminize ulaştırılmanız konusunda elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Her birinizin hayırı, yaralarımızın sarımına katkı sunacaktır"