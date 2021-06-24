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HDP Sözcüsü Ebru Günay: Katliamın siyasi bildirisi iktidar ortağı tarafından grup toplantısında okundu

"Cinayet detayları partimiz karşısında kurulan çadırlarda konuşulmaktadır"

24 Haziran 2021 15:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin İzmir il binasına yönelik yapılan saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için söylediklerini değerlendiren HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Katliamın siyasi bildirisi iktidar ortağı tarafından grup toplantısında okundu" dedi. 

Günay şunları söyledi;

"Cinayet detayları partimiz karşısında kurulan çadırlarda konuşulmaktadır. Bunu saklama gereği bile duymuyorlar. İktidarın küçük ortağı cinayetten hemen sonra ortaya çıkan tepki üzerine önce 'bizimle alakası yok' dediği cinayeti üzerinden saatler geçmeden Meclis'teki grup toplantısında üstlendi. Katil, kendisine verilen akılla cinayeti 'kişisel bir tepki' gibi göstermeye çalışırken, biz cinayetin siyasi bildirisini 'Deniz Poyraz’ı terörist' olarak gösteren ve katliama onay veren MHP’nin grup toplantısında dinledik. Bu HDP’ye oy veren milyonlarca insanı 'terörist' gören ve aynı mesajla tehdit eden akıldır."

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin olarak "Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Bahçeli: Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu söyleyeyim, PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir

 

 
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