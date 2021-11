HDP Sözcüsü Ebru Günay: Kriminalize edici politikalara rağmen tüm anketlerde oyumuz yüzde 15, gerçek gücümüz ise yüzde 30’dur

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, HDP'nin anketlerde çıkan sonuçlara göre oyunun yüzde 15 olduğunu ancak demokratik bir seçimde yapılacak seçimlerde ise bu oranın yüzde 30'u bulacağını söyledi. Günay, "Anketlerde oyumuz yüzde 15, gerçek gücümüz ise yüzde 30’dur" dedi.

HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, Cumhur İttifak'ının seçim yasasında yapacağı değişiklikle barajı düşürmeye yönelik sunacağı öneriyi değerlendirdi. Günay, yaptığı açıklamada AKP-MHP iktidarının baraj altında kalacağını gördüğü için böyle bir düzenleme önerdiğini ifade etti.

"Ne hazindir ki, 40 yıldır, Kürtler Meclis'e giremesin diye yüzde 10 gibi ucube bir barajı canhıraş bir şekilde savunan ve bugün esamesi dahi okunmayan tüm iktidarlar gibi AKP-MHP iktidarı da, olası bir seçimde baraj altında kalmamak için olsa gerek, barajı yüzde 7’ye indirme konusunda anlaştıklarını deklare ediyorlar" diyen Günay, “daha nasıl hilelerin, usulsüzlüklerin önünü açabilirim ki iktidarım devrilmesin” telaşını yaşıyorlar dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay'ın açıklamaları şöyle:

"Seçim kanunlarındaki değişiklik çaresizliğin fotoğrafıdır"

"Seçim kanunlarında değişiklik yapılmasına yönelik, toplumdan gizli saklı ve kapalı kapılar ardında, AKP ve MHP arasında uzunca bir süredir pazarlıklar yapıldığı herkesçe biliniyor. AKP-MHP iktidarı, toplum nezdinde eridiğini hissettikçe, başka başka dalavere yöntemlere sarılmayı bir marifet sayıyor. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim: Bu ülkede halen 80 darbecilerinin yaptığı iptidai bir anayasa yürürlükte. Ve yürürlükteki seçim kanunları da bu anayasa gibi, çağdaş dünyanın oldukça uzağında. Özetle şunu söyleyelim; toplumsal barışı, demokratik bir yaşamı hedeflemeyen, mevcut darbe anayasasından kurtulmayı amaçlamayan, yurttaşların özgür iradeleriyle ülke yönetimine katılmalarını garanti etmeyen yasa değişikliği çalışmalarının bir kıymeti yoktur. Aksine, önceki iktidarların yaptığı gibi, iktidarını korumak adına seçim kanunlarında sürekli olarak sözüm ona değişiklik adı altında yeni anti-demokratik sonuçlara yol açacak manevralara girişmek, AKP-MHP iktidarının içerisine düştüğü çaresizliğin yeni bir fotoğrafıdır. Şimdi de seçim barajının yüzde 7’ye indirileceği şeklinde bir kulis bilgisini dolaşıma sokmuşlar."

"Anketlerde oyumuz yüzde 15, gerçek gücümüz ise yüzde 30’dur"

"Mitinglerimize bomba konulduğu, eylemlerimize her türlü engelin çıkarıldığı, yöneticilerimizin, eşbaşkanlarımızın tutuklandığı, belediyelerimize kayyım atandığı, binlerce aktif üyemizin hapse atıldığı, basında uygulanan sansür ve tecride rağmen ve her türlü kara propaganda ve kriminalize edici politikalara rağmen tüm anketlerde oyumuz yüzde 15 olarak değerlendiriliyorsa, demokratik koşullarda gerçekleşecek bir seçimde gerçek gücümüz yüzde 30’dur. Türkiye’de şu an bile demokratik bir zemin olsa HDP fikriyatı yüzde 30 oyun sahibidir. Çünkü biz Türkiye’de demokratikleşmeyi savunan ve tüm sorunlara çözüm projesi sunan tek partiyiz. Bunu ilk seçimde hep birlikte göreceğiz"

"İktidar önlemleri okul idarelerinin inisiyatifine bırakmıştır"

"Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 12-15 kişilik ve yeniden tasarlanmış hijyenik sınıflar yerine özellikle nüfusu yoğun, yoksul mahallelerde ortalama 40 metrekarelik sınıflarda sayısı 40, 50 ve hatta 60’ı bulan öğrenci ile eğitim yapılmaya çalışılıyor. Bu durum her şeyden önce fiziksel mesafenin korunmasını imkânsız hale getirmekte ve salgına davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca okulların hijyen ve temizlik ihtiyaçları için görevli istihdam edilmemiştir. Binlerce okulda tek bir temizlik görevlisinin dahi bulunmadığını biliyoruz. Yine MEB’in okullara gönderdiği maskeler ise aynı gün içerisinde tükenerek yetersiz kalmaktadır.

Hâlbuki Türkiye, pandemi nedeniyle, yüz yüze eğitime en uzun süre ara veren birkaç ülkeden biri olmuştur ve okulların kapalı olduğu bu süreçte pandemi önlemleri için ciddi bir hazırlık, yapılabilirdi. Fakat iktidar eğitim için bütçe ayırıp hazırlık yapmak yerine alınacak önlemleri okul idarelerinin inisiyatifine bırakmıştır. Okul yöneticilerinin, yeterli bütçe aktarılmadığı için velilerden maske, dezenfektan, temizlik malzemeleri, A4 kâğıdı, tuvalet kâğıdı, havlu kağıt, kolonya gibi çok sayıda ürünün yanı sıra kayıt parası veya bağış adı altında nakdi para istediğine dair bize çok sayıda şikayet gelmektedir."

"Kürtçe başta olmak üzere, birçok kadim anadil bir kez daha yok sayılıyor"

"Zaten servis ücretlerinin, okul kıyafetleri ve kırtasiye masraflarının ciddi oranda zamlandığı, salgın ve ekonomik krizle birlikte işsizliğin, yoksulluğun derinleştiği ve temel gıda ürünleriyle birlikte faturalara ağır zamların geldiği bir dönemde ailelere bir de okullarda pandemi karşısında alınacak bu önlemlerin ekonomik maliyeti yüklenmiştir. Ayrıca yüz yüze başlayan yeni eğitim-öğretim döneminde 20 milyon insanın konuştuğu Kürtçe başta olmak üzere, birçok kadim anadili bir kez daha yok sayılarak eğitimden dışlanmış ve yasaklı diller olmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, zaten mevcut haliyle eğitimde fırsat eşitliği ve temel bir hak olan parasız, bilimsel ve anadilinde eğitim hakkından oldukça uzak bir eğitim sistemine bir de bu sorunlar eklenince ülkede eğitimde bir sistemden bahsetmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir."

"Acil bir eğitim eylem planının oluşturulması gerekmektedir"

"Buradan bir kez daha uyarıyoruz, eğitim sisteminin AKP’ye göre değil dünya ülkelerinin başarılı şekilde uyguladığı ve pandemi koşullarında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği şekliyle yeniden dizayn edilmesi şarttır. Salgında yeni varyantlar göz önüne alınıp acil bir eğitim eylem planının oluşturulması gerekmektedir. Okul ve derslik sayısının artırılıp öğrenci sayısının düşürülmesi, dersliklerin fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve okullar için yeterli miktarda maske, dezenfektan, sabun gibi hijyen malzemelerinin temin edilerek okulların her açıdan sağlıklı ve güvenli hâle getirilmesi aciliyet arz etmektedir. Özellikle okulların hijyen, temizlik ve kırtasiye ürünleri maliyetinin velilerin sırtına bindirilmesine ve velilerden kayıt parası veya bağış adı altında para toplatılmasına son verilmelidir."

"Türkiye halklarına bir kez daha yeni yaşam için seçenek sunmaya hazırlanıyoruz"

Değerli arkadaşlar, AKP-MHP iktidarının eğitim başta olmak üzere ekonomiden sosyal hayata, siyasetten kamu kurumlarına kadar her alanda çöküşü çağırdığı politikalar, Türkiye halklarının geleceği açısından, artık sürdürülemez bir hal aldı. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum, felakete doğru hızla yol alan bir lokomotifi andırıyor. Kurucu siyasi kimliğimizle yüz yıldır felaket silsilesi ile baş başa bırakılan Türkiye halklarına bir kez daha yeni yaşam için seçenek sunmaya hazırlanıyoruz. Yaz ayları boyunca halk çalışmalarında tüm kesimlere ulaştık. Türkiye’nin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili tartışmalar yürüttük. Ardından Parti Meclisi başta olmak üzere parti organlarımızda gerekli değerlendirmeleri yaptık. Yaptığımız çalışmalarda yan yana geldiğimiz kadınların, Alevilerin, gençlerin, çiftçilerin, esnafın, işsizin, emeklilerin ortak dertlerini çözmek için siyaset kurumunu sorumluluk almaya davet ediyoruz."

“Demokratik, adil, özgürlük dolu yarınlar mümkündür” diyoruz

"Kimliği ve inancı ne olursa olsun bu ülkede herkesin geleceğe güvenle bakacağı, umutların azalmadığı, enselerin kararmadığı bir ülkenin çağrısını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca iktidarların rengi değişse de, siyaset kürsüleri farklı yüzler ve sesler tarafından kullanılsa da, partilerin amblemleri, sloganları değişse de yüz yıldır açlık, işsizlik, eşitsizlik, şiddet ve baskı altında yaşatılmak istenen Türkiye halklarına “demokratik, adil, özgürlük dolu yarınlar mümkündür” diyoruz. Bizler, HDP olarak bu ülkenin geleceğini kurtarmak adına 27 Eylül günü ilan edeceğimiz, Demokrasiye Çağrı Belgesi ile siyaset kurumuna ve Türkiye halklarına bir seçenek sunacağız. Bu seçenekle herkesi, adaletsizlik, baskı, şiddet, eşitsizlik, açlık ve yoksulluğun olmadığı; toplumsal kutuplaşmanın sona erdiği, siyaset kurumunun yolsuzluktan temizlendiği bir siyasetin kapılarını aralamaya davet edeceğiz"

"Dün Apê Mûsa’ya yönelen tetik, bugün Deniz Poyraz’a yöneldi"

"20 Eylül, ömrünü Kürtçe ve Kürt kimliğinin tanınması için mücadeleyle adayan Apê Mûsa cinayetinin yıl dönümü. Kendisinden sonra gelen gazetecilerin yolunu aydınlatan, mücadelesi ile hepimize ilham olan ve güçlü bir iradenin temsilcisi olan Apê Mûsa’nın cinayeti de diğer binlerce faili meçhul cinayet gibi aydınlatılmadı. Apê Mûsa’nın katliamına dönük 2001’de İsveç’e kaçarak, burada sığınma hakkı alan itirafçı Abdülkadir Aygan’ın itirafları ve Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Konusunda Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nda geçen itiraf hakikatleri bas bas bağırıyordu. “Bizim dönemimizde faili meçhul yok” yalanını söyleyenler, 90’ların bodrumlarında gizli işlenen cinayetleri 2000’lerde aleni işleyenler, bu hakikatlerin ortaya çıkmasından korkanlardır. 90’lardan bu yana tetiği çeken parmaklar değişti fakat tetik hiç değişmedi. Dün Apê Mûsa’ya yönelen tetik, bugün Deniz Poyraz’a yöneldi. Bu zihniyetin yıllardır bu ülkede neler yaptığını, ne amaçladığını biz biliyoruz. Bütün suçların üzerini devlet sırrı, devlete zeval gelmesin diyerek kapattılar. Musa Anter’in, Mehmet Sincar’ın ve daha birçok insanın, binlerce faili meçhul cinayetin üzeri devlet eliyle kapatıldı. Biz tetiğin de tetikçinin de kim olduğunu biliyoruz. Apê Mûsa’dan Deniz’e tüm gerçeklerin ortaya çıkması için son nefesimize kadar mücadele edip tüm faili meçhul cinayetlerin hesabını soracağız."