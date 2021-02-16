HDP, PKK tarafından alıkonulan asker ve polisler için daha önce TBMM'de yapılan çağrıları paylaştı

HDP, PKK tarafından alıkonulan asker ve polisler için daha önce partinin milletvekilleri tarafından TBMM'de yapılan açıklamaları ve verilen soru önergelerini paylaştı.

"Partimiz ve milletvekillerimiz alıkonulan askerlerin ailerinin taleplerini Meclis kürsüsünde, basın toplantılarında defalarca dile getirdi. Sağ salim evlerine dönebilmeleri için çağrılar yaptı. İktidar sorumlu arıyorsa cevabı aşağıdaki videoda" ifadeleriyle paylaşılan videoda, HDP'li vekillerin TBMM'de yaptığı çağrılar ile parti tarafından verilen önergeler hatırlatıldı.