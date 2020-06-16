HDP'nin 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' ikinci gününde; "AKP-MHP iktidarı kendisinden başka bir ses çıkmasın istiyor"

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” sloganıyla Hakkari’den Ankara’ya başlattığı yürüyüş bugün Van ve İstanbul ile devam ediyor. Van'daki program kapsamında 2 Nisan Caddesi’nde yürüyüş yapan HDP'liler polis engeli ile karşılaştı. Milletvekilleriyle birlikte yürüyen grubun önünü barikatlarla kapatan polis, slogan atan kitleye müdahalede bulundu. Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık müdahaleye rağmen 2 Nisan Caddesi’nden partinin il binasına kadar yürüdü.

Partinin il binasında açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Van’da güzel bir havayla karşılaştık. Engellemeler de vardı, ancak bir şey söyledik yürüyüşe başlarken, demokratik haklarımızı kullanırken kararlı, halkımızı koruyan, demokratik olgunluğu elden bırakmayan bir tarz takip ediyoruz. Bizim amacımız adalet, özgürlük, demokrasi isteğini halkımızla paylaşmak. Bu istekleri dalga dalga Türkiye’nin her tarafına yaymak, Hakkari’den başladık, Edirne’ye kadar özgürlük türküsünü söylemeye başladık" dedi.

Partilerine sık sık saldırılar yapıldığını dile getiren Sancar, "Devletin ve iktidarın saldırılarına rağmen, bir çok alanda kazandık, kazanmaya devam edeceğiz. Bu yürüyüşü başlattık. Çünkü Türkiye’de faşizm gittikçe kamulaşıyor. AKP-MHP iktidarı kendisinden başka bir ses çıkmasın istiyor” ifadelerini kullandı.

Van Barosu'na ziyaret

Bugünkü program kapsamında parti binasında yaptığı açıklamanın ardından beraberindeki heyetle birlikte Van Barosunu da ziyaret eden Sancar, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar ve yönetim kurulu üyeleri yatığı görüşmede hükümetin baroların seçim sistemi ile ilgili gündeme getirdiği değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin önerisinin baroları işlevsizleştirme girişimi olduğunu sile getiren Sancar, "Özellikle barolar gibi meslek örgütlerinin, TTB gibi çok değerli birikimlere imza atmış ve çok değerli çalışmalar yapmış kuruluşların, TMMOB gibi kuruluşların muhalif ve alternatif çalışma ve üretme işlevlerini budamaya yöneliktir. Bunu biliyoruz. Hükümet, AKP özellikle iktidar olduğundan bu yana, bu kuruşluları kontrol etmek istiyor ama başaramıyor. Bunu gönülle başaramayınca, rızayla başaramayınca, işte iktidarın ve yasamanın bize göre meşru olmayan yollarını deniyor" diye konuştu.

HDP bugünkü program kapsamında İstanbul'da Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve beraberindeki milletvekilleri, STK ve parti üyeleri ile birlikte saat 19.00'da Esenyurt Meydanı'nda halka buluşacak. HDP'nin Esenyurt Meydanı'nda yapacağı etkinlik öncesi meydanın etrafı polis barikatları ile kapatıldı. Etrafına TOMA ve çevik kuvvet polislerinin konumlandırıldığı meydanda, HDP'nin yapmak istediği mitinge İstanbul'da kitlesel eylemlerin yasaklanması gerekçesiyle izin verilmeyeceği bildirildi.

Van'da ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın program kapsamında akşam saatlerinde mahalleleri dolaşarak yürüyüşün Van ayağını sonlandırması bekleniyor.