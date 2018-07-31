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HDP Milletvekili Erkan Baş'tan 'Alpay' açıklaması: Sahte kabadayı

31 Temmuz 2018 01:56

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP'nin komünist Milletvekili Erkan Baş, HDP'li Ahmet Şık'a Meclis'te ilk saldıranın Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan olduğunu söyledi. Erkan Baş, o gün kavganın içinde olan Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan için de 'sahte kabadayı' benzetmesi yapan Erkan Baş özetle şunları söyledi: "AHMET ŞIK'A İLK SALDIRAN BÜLENT TURAN'DI" "Amaç ilk gün ilk dakikada bu iktidara karşı burada size söz söyletmeyeceğiz demek istediler. Ahmet Şık'a ilk AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan saldırdı. Biz bu ülkede milyonlarca insanın bildiği gerçeklerin Meclis kürsüsünde de ifade edilmesinden sorumluyuz, bunu engelleyebilecek bir güç de tanımıyoruz. Alpay ile milletvekili olarak aynı sıfatı taşıdığıma üzülüyorum. Alpay kavgada yok. Alpay kenardan geliyor Barış Atay'ın üzerine yürüyor. Sosyal medya ergen tribi yapıyor. Bir gazete Alpay kavganın içinde diye yazınca hoşuna gitti. Dikkat edin tartışmanın olduğu yerde Alpay kenardan sahte kabadayı gibi konuşuyor. Biz o kürsüyü halkın kürsüsü olarak görüyoruz ve inandığımız değerleri konuşmaya devam edeceğiz."

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Erkan BaşHDPBarış AtayAhmet Şık

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