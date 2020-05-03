HDP: Mezarlıklara saldırı bu ülkeyi yönetenlerin bağışlanamayacak büyük suçu ve utancıdır

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yaptığı paylaşımda 'Muş ve Bingöl'de mezarlıkların tahrip edildiği' söylendi. Video, "Mezarlıklara saldırı bu ülkeyi yönetenlerin bağışlanamayacak büyük suçu ve utancıdır: Dirimize de ölümüze de saldıranları asla unutmayacağız." notuyla paylaşıldı.

Videoda, "Yaklaşık 1.5 yıl önce yine buradaki şehitliğimize bir saldırı oldu. Bunu yetkililere anlattık. Valiliğe de İçişleri Bakanlığı'na da... Ne yazık ki hiçbir önlem alınmadı." denildi.

"Bu son günlerde yine Muş'ta, Bingöl'de kürdün artık dirisinden vazgeçip ölüsüne de saldırmaya başladılar. Bu Ramazan ayında... " ifadesinin kullanıldığı videoda "Bunun açıklanacak hiçbir gerekçesi olamaz. Açıklaması gereken de İl Valiliği, İlçe Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı..." denildi.

"Kürdün kemiklerine de tahammülleri söz konusu değil" ifadesine yer verilen videoda, PKK'lı Agit İpek'in cenazesinin annesine kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin de atıfta bulunularak "Daha günler öncesinde bir annenin çocuklarının kemiklerini de kargoyla gönderdiler. Bu da bunun devamıdır. Bu bir konseptin devamıdır" sözleri dile getirildi.

Videonun sonunda "Bunu bütün Kürdistan'da uyguluyorlar. Eğer bu onursuzluğa katlanmamızı bekliyorsa bu iktidar bunu bizden beklemesin. Ölümüze de dirimize de mutlaka sahip çıkacağız." açıklamasına yer verildi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç da Van'ın bazı ilçelerinde mezarların tahrip edildiği söylemlerini TBMM gündemine taşımıştı.

Sarısaç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu önergede, “Van’ın ilçelerinde (Çaldıran, Muradiye, Saray, Özalp ve Erciş) çatışmalarda yaşamını yitirenlerin mezarlıklarının tahrip edilmesi ve ailelerin kimlik bilgilerinin toplanması hakkında Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır? Van’da devreye konulan uygulama kapsamında mezar taşlarının kırılması talimatı kim veya kimler tarafından verilmiştir?” sorusunu sormuştu.