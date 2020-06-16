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Didem Arslan Yılmaz, 'HDP'lilerin neden konuk edilmediğine' cevap verdi: Burası bir kamu televizyonu değil, bu bir tercihtir

16 Haziran 2020 08:40

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' parogramında HDP'nin 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' tartışıldı. Tartışma sırasından yıllardır HDP'ye TV'lerde yer verilmediğini ve HDP'ye kendini ifade etme fırsatı verilmediğini söyleyen Salim Şen'e, sunucu Didem Arslan Yılmaz, "Salim bey burası bir kamu kuruluşu değil" dedi.

Yaptığı açıklamanın savunma değil durum tespiti olduğunu belirten Arslan, bu sorunun kendilerine de sık sık geldiğini söyleyerek, "Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir. Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP'liler zamanında olmuştur" diye konuştu. 

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da görüntüleri sosyal medya hesabından "Şunu demek istiyor: HDP’lileri çıkarırsak; patron fırça yer, ihale alamaz, işleri bozulur, beni de kovarlar" ifadeleri ile paylaştı. Paylan, "Gazetecilik tercih değil hakikat arayışıdır" dedi. 

 

 

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