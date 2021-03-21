HDP'liler 2017 Nevruz'unda vurulan Kemal Kurkut'u vurulduğu yerde andı: "Onun gülüşü bizim emanetimizdir"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Başak Demirtaş ve HDP milletvekilleri 2017 Nevruz'unda öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u vurulduğu yerde andı.

Kurtut'un vurulduğu yerde açıklama yapan Sancar, "4 yıl önce bugün gencecik bir insanın kanı döküldü. Diri bedeni toprağa serildi. Sevgili Kemal Kurkut barış umudunu haykırmak için sevinçle gelmişti buraya, maalesef herkesin gözü önünde çıplak bedenine kurşunlar saplandı" diye konuştu.

Kemal Kurkut'u vurulduğu yerde anan heyet "Onun gülüşü bizim emanetimiz, onun hayallerini, özlemini gerçekleştirmek bizim borcumuzdur" dedi.