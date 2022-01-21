T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li vekillerden Deniz Poyraz davasına için dayanışma çağrısı

Deniz Poyraz davasının ikinci celsesi 24 Ocak'ta saat 9'da İzmir Adliyesi'nde yapılacak

21 Ocak 2022 08:40

HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Murat Çepni, 24 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan Deniz Poyraz davası için dayanışma çağrısında bulunarak "Deniz Poyraz davasının ikinci celsesi 24 Ocak'ta saat 9'da İzmir Adliyesi'nde yapılacak. Tüm duyarlı kamuoyunu, siyasi partileri, sendikaları, baroları, kadın örgütlerini, tüm dostlarımızı, yüreği barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten atan herkesi gerçeklerin açığa çıkması için Deniz Poyraz davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Murat Çepni dün TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında 24 Ocak'ta İzmir Adliyesi'nde yapılacak Deniz Poyraz davası için herkesi dayanışmaya davet etti.  

"Dava, 24 Ocak saat 9'da İzmir Adliyesi'nde görülecek"

 Pekgözegü basın açıklamasında şunları söyledi:

"Yıldönümü ve davaları aynı haftada çakışan Hrant Dink, Dedeoğulları ailesi ve Deniz Poyraz dava süreçleri dosyalarındaki ayrıntılar, hukuki süreçlerinin ciddiyetsiz yürütülmesi, cinayetlerin arka planının aydınlatılmaması ve araştırılmaması izlenen cezasızlık politikası, devletin, siyasi iktidarın, Türkiye'yi karanlıklara gömmek isteyen siyasi odakların bu katliamlardaki sorumluluğunu vurgulamanın önemine işaret etmektedir.

Deniz Poyraz davasının ikinci celsesi 24 Ocak'ta saat 9'da İzmir Adliyesi'nde yapılacak. Tüm duyarlı kamuoyunu, siyasi partileri, sendikaları, baroları, kadın örgütlerini, tüm dostlarımızı, yüreği barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten atan herkesi gerçeklerin açığa çıkması için Deniz Poyraz davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

İzmir AdliyesiDeniz Poyraz davasıHtant DinkDedeoğulları ailesiSerpil Kemalbay PekgözegüMurat Çepni

Diğer Videolar

12 katlı binanın istinat duvarında oluşan çatlaklar endişelendirdi

Belediye işçileri kaldırımdaki buzları horon eşliğinde kırdı

Sarıyer'de bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı

Kievliler metro istasyonlarında yaşamlarına devam ediyor

Şişli'deki caddede kayakla kaydı

Cemal Enginyurt’tan kar altında zam protestosu: Gideceksiniz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24