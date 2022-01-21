HDP'li vekillerden Deniz Poyraz davasına için dayanışma çağrısı

HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Murat Çepni, 24 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan Deniz Poyraz davası için dayanışma çağrısında bulunarak "Deniz Poyraz davasının ikinci celsesi 24 Ocak'ta saat 9'da İzmir Adliyesi'nde yapılacak. Tüm duyarlı kamuoyunu, siyasi partileri, sendikaları, baroları, kadın örgütlerini, tüm dostlarımızı, yüreği barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten atan herkesi gerçeklerin açığa çıkması için Deniz Poyraz davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Murat Çepni dün TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında 24 Ocak'ta İzmir Adliyesi'nde yapılacak Deniz Poyraz davası için herkesi dayanışmaya davet etti.

"Dava, 24 Ocak saat 9'da İzmir Adliyesi'nde görülecek"

Pekgözegü basın açıklamasında şunları söyledi:

"Yıldönümü ve davaları aynı haftada çakışan Hrant Dink, Dedeoğulları ailesi ve Deniz Poyraz dava süreçleri dosyalarındaki ayrıntılar, hukuki süreçlerinin ciddiyetsiz yürütülmesi, cinayetlerin arka planının aydınlatılmaması ve araştırılmaması izlenen cezasızlık politikası, devletin, siyasi iktidarın, Türkiye'yi karanlıklara gömmek isteyen siyasi odakların bu katliamlardaki sorumluluğunu vurgulamanın önemine işaret etmektedir.

Deniz Poyraz davasının ikinci celsesi 24 Ocak'ta saat 9'da İzmir Adliyesi'nde yapılacak. Tüm duyarlı kamuoyunu, siyasi partileri, sendikaları, baroları, kadın örgütlerini, tüm dostlarımızı, yüreği barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten atan herkesi gerçeklerin açığa çıkması için Deniz Poyraz davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz."