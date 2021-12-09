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HDP'li vekiller Bakan Soylu'yu "Suçişleri Bakanı" ve "Pudra Şekeri Bakanı" yazılı dövizlerle protesto etti

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde Bakan Soylu'nun kürsüye çıkmasıyla gerginlik çıktı

09 Aralık 2021 09:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP’yi eleştirirken HDP’li milletvekillerine de “Merak etmeyin, sıranız gelecek, sabırlı olun” dedi.

HDP’li milletvekilleri ise ellerindeki “Pudra şekeri bakanı”, “Mafya iltisaklı bakan”, “Suç işleri bakanı” yazılı dövizleri göstererek Bakan Soylu’ya yanıt verdi.

Soylu, sözlerini “Kürtler sizden nefret ediyor, Kürtler sizden nefret ediyor, Kürtler sizden nefret ediyor” diye sürdürdü.  

Bakan Soylu, HDP sıralarından gelen itirazlara, “Merak etmeyin, sıranız gelecek, sabırlı olun” dedi. HDP’li milletvekilleri “Pudra şekeri bakanı”, “Mafya iltisaklı bakan”, “Suç işleri bakanı” yazılı dövizler ile Bakan Soylu’nun SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına bindiği anın fotoğraflarını gösterdi. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Ne yapayım sayın milletvekilleri? Buradan aşağı mı atlayım, kaldırayım” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bakan Soylu’nun uçağa bindiği anın fotoğrafını basın locasına göstererek, “Gerçek burada” diye bağırdı.

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