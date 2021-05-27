HDP'li kadın vekiller Bakan Soylu'yu komisyonu terk ederek protesto etti: Siz hep kartonlarla cevap veriyorsunuz, bizim de bir kartonumuz var

HDP'li kadın milletvekilleri erkek şiddeti ve kadına yönelik şiddete ilişkin sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu protesto ederek salonu terk etti.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ve artan erkek şiddetine değinmeyen Soylu, Anayasa'da ve TCK'de 'kadın lehine' düzenlemeler yaptıklarını savundu.

HDP'li kadın milletvekilleri ise Meclis Araştırması Komisyonu’nda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto etti.

Komisyonda söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, komisyonda iki saate yakın sunum yapan Soylu’nun, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir televizyon programında bütün ülkeye iki buçuk saat kaybettirdiğini söyledi. Komisyon Başkanı, “Komisyonun gündeminden çıkmayın” diyerek engellediği Kerestecioğlu, “Siz uyarılarınızı yapabilirsiniz, ben burada eleştirilerimi yaparım. Eğer bunu engellersiniz, bunun adı baskıdır” sözleriyle tepki gösterdi.

"Siz hep kartonlarla cevap veriyorsunuz, bizim de bir kartonumuz var"

Kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonunda iktidarın yarattığı cinsiyetçi ve temiz olmayan siyaset dilinin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kerestecioğlu, Soylu'ya dönerek, "Burada 21 sorumuz var, bunları hazırladık. Sayın başkana verdik, size iletecektir. Siz soruları cevaplamayı çok sevmediğiniz diye de özellikle yazılı olarak verdik. Kartonları ve panoları da seviyorsunuz, bu konuda özellikle soru ile alakalı olsun olmasın, siz hep kartonlarla cevap veriyorsunuz. Bizim de bir kartonumuz var. 2021 yılının ilk dört ayında 106 kadın katledildi. Bunların isimlerini de buraya bırakıyoruz. Bazen kadınların isimlerini de hatırlamıyorsunuz” şeklinde konuştu.