T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li vekiller af yasasına karşı TBMM bahçesinde yürüdü: 'İnfazda eşitlik istiyoruz'

08 Nisan 2020 17:06

AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırlayıp meclise getirdiği 90 bin hükümlünün yararlanacağı ancak hapiste bulunan gazeteciler, avukatlar ve aydınlar için bir ceza indirimi kapsamayan infaz düzenlemesinin topluma karşı işlenen suçların hükümlülerinin serbest kalmasının yolunu açacağına dair tartışmalar sürerken HDP'li Milletvekilleri, hapishanedeki gazeteci, yazar ve siyasetçilerin fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı. 

Vekiller, AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz düzenlemesine tepki gösterdi.

İnfazda eşitlik talebi için yürüyen vekiller, “İnfazda eşitlik istiyoruz”, “Ölüme değil yaşama yasa”, “Eşit infaz haktır, engellenemez”, “Kadına gerçek koruma” sloganları attı.

Bugünkü (8 Nisan) TBMM Genel Kurulu'nda da Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını isteyince Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri ile aralarında tartışma çıktı. 

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal Diyarbakır’da yaşanan patlamayı lanetledi ve HDP’yi kast ederek ‘terör sevici’ göndermesinde bulundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un “Hainleri affetmemizi kimse beklemesin” sözlerinin ardından milletvekilleri oturdukları sıralardan kalkarken, TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. 

 

ETİKETLER

habervideohdpvekilmilletvekilipartiaf yasasıinfaz düzenlemesiyürüdüeşitlikinfaz indirimitbmmbahçe

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24