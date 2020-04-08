HDP'li vekiller af yasasına karşı TBMM bahçesinde yürüdü: 'İnfazda eşitlik istiyoruz'

AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırlayıp meclise getirdiği 90 bin hükümlünün yararlanacağı ancak hapiste bulunan gazeteciler, avukatlar ve aydınlar için bir ceza indirimi kapsamayan infaz düzenlemesinin topluma karşı işlenen suçların hükümlülerinin serbest kalmasının yolunu açacağına dair tartışmalar sürerken HDP'li Milletvekilleri, hapishanedeki gazeteci, yazar ve siyasetçilerin fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı.

Vekiller, AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz düzenlemesine tepki gösterdi.

İnfazda eşitlik talebi için yürüyen vekiller, “İnfazda eşitlik istiyoruz”, “Ölüme değil yaşama yasa”, “Eşit infaz haktır, engellenemez”, “Kadına gerçek koruma” sloganları attı.

Bugünkü (8 Nisan) TBMM Genel Kurulu'nda da Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri infaz kanun teklifi ile eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin cezaevlerinden çıkmasını isteyince Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri ile aralarında tartışma çıktı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal Diyarbakır’da yaşanan patlamayı lanetledi ve HDP’yi kast ederek ‘terör sevici’ göndermesinde bulundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un “Hainleri affetmemizi kimse beklemesin” sözlerinin ardından milletvekilleri oturdukları sıralardan kalkarken, TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi.