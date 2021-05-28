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HDP'li Kenanoğlu'ndan Bakan Soylu'ya 'anayasa' yanıtı: Söylediği yalan, anayasa çalışmaları 7 Haziran öncesi yapıldı

28 Mayıs 2021 12:47

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  "HDP ile birlikte anayasa yapılmasına karşı çıktık" açıklamasına yanıt vererek, “HDP ile birlikte “Anayasa yapılmasına karşı çıktık” demesi yalandır. Anayasa çalışmaları 7 Haziran öncesi yapıldı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından bir televizyon programına katılarak, 7 Haziran seçimleri sonrası AKP içinde HDP ile Anayasa çalışması yapılmasına karşı çıktıklarını öne sürdü.

Soylu'ya yanıt HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'ndan geldi. Soylu'nun ifadelerini TBMM'de yaptığı konuşmasında yalanlayan Kenanoğlu, ''Söylediği yalandır, anayasa süreci 7 Haziran'dan çok önce yapılmıştır ve sadece HDP yoktur işin içerisinde. Ben o zaman Alevi kurum başkanıydım, biz de vardık, camii dernekleri de vardı'' diye konuştu. 

 

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