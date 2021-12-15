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HDP'li Saruhan Oluç'tan Fuat Oktay'a: Yapay da olsa bir zeka hayali kurmanızı destekliyoruz

"Çünkü sadece orada kurabilirsiniz zeka hayalinizi, buradaki konuşmalarda bunun pırıltısını görmedik"

15 Aralık 2021 09:02

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe açıklamalarını "Yapay zekadan bahsettiniz. Gerçekten yapay da olsa olsa bir zeka hayali kurmanızı destekliyoruz"  sözleriyle eleştirdi.

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. HDP'li Saruhan Oluç, Fuat Oktay'ın bütçe açıklamalarını eleştirdi.

"Çünkü sadece orada kurabilirsiniz zeka hayalinizi"

HDP'li Oluç eleştirilerinde şunları söyledi:

"Bir çabanızı destekliyoruz. Ne biliyor musunuz? Yapay zekadan bahsettiniz ya. Gerçekten yapay da olsa olsa bir zeka hayali kurmanızı destekliyoruz. Bravo. Çünkü sadece orada kurabilirsiniz zeka hayalinizi. Buradaki konuşmalarda bunun pırıltısını görmedik maalesef. Kusura bakmayın, bunu da söylemek zorundayım." 

Saruhan OluçFuat OktayHDPTBMMbütçeCumhurbaşkanlığı bütçesi

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