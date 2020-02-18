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HDP'li Sancar'dan Gezi Davası yorumu: Buradan çıkaracağımız mesaj; adalet isteyenler bütün adaletsizliklere karşı mücadeleyi sürdürmelidir

18 Şubat 2020 15:41

Adil Ergin Bağcı

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Gezi Davası'nda verilen beraat kararını değerlendirdi. Gezi Parkı Davası'nın "ahlak, hukuk ve adaletten uzak" olduğunu ifade eden Sancar, "Bizim buradan çıkaracağımız en önemli ders, adalet arayışını bütün farklılıklarımızla birlikte bir araya gelerek sürdürmeliyiz. Ancak böyle bu sistemi değiştirebiliriz" dedi. 

Silivri'de Gezi Parkı Davası'nın takip eden HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, davada verilen beraat kararını T24'e değerlendirdi. Davadan beraat çıkmasının 'Türkiye'de adalet sistemindeki sorunların düzeldiği' anlamına gelmediğini ifade eden Sancar, "Gerekçeler, bağlantılar, mütalaalar hepsi  hukuk ve mantık yok sayılmıştı. Buna rağmen mahkumiyet çıksaydı facia gibi görülebilirdi" ifadelerini kullandı.

Kararın çıkmasında Gezi'de bir arada bulunan çevrelerin davayı sahiplenmesi olduğunu dile getiren Sancar, "Hükümet de dahil diğer çevrelerin de dahil bu davayı savunamamaları da büyük rol oynamıştır. Buradan çıkaracağımız en önemli mesaj ve ders şu olmalıdır. Demokrasi güçleri adalet isteyen insanlar bir arada bütün diğer adaletsizliklere karşı mücadeleyi ortak bir şekilde sürdürmeliyiz. Ancak böyle adaletsizliğin kaynağı olan bu iktidarı ve sistemi değiştirebiliriz" diye konuştu. 

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