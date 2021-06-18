T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Piroğlu: Bu saldırı ülkenin gelecek umudunadır; hodri meydan, sokağı terk etmiyoruz

18 Haziran 2021 09:09

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, İzmir'de HDP'ye yönelik gerçekleştirilen ve Deniz Poyraz isimli bir parti görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak "Bu saldırı ülkenin gelecek umudunadır; hodri meydan, sokağı terk etmiyoruz" dedi. 

HDP'li Musa Piroğlu HDP'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Tek bir niyetleri var. Evinizde kalın, ses çıkarmayın biz yaşayalım" diyen Piroğlu, sokağı terk etmeyeceklerini ifade etti. 

Musa Piroğlu şunları söyledi: 

"Bu saldırganlık, bu öfke, bu kin saldırının açığa çıkmaması için. Tek bir niyetleri var. Evinizde kalın, ses çıkarmayın biz yaşayalım. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Ülkeyi provoke ediyorlar. Bu saldırı, bu provokasyon HDP'ye değildir. Bu saldırı bu ülkenin gelecek umudunadır. Bu saldırı bu ülkenin barış arayışınadır. Bu saldırı iktidara karşı yan yana gelen bütün toplumadır. Diyorlar ki, 'Biz size her şeyi yapabiliriz.' Biz de diyoruz ki onlara 'Hodri meydan.' Biz buradayız. Sokağı terk etmeyeceğiz."

hdpdeniz poyrazmusa piroğlusaldırıhdpye saldırı

Diğer Videolar

Mangal yapıp verdiler; Batman'da çekirge et yerken böyle görüntülendi

Gaziantep'i toz bulutu kapladı

Haluk Levent, AHBAP'ın orman yangınları için helikopter kiraladığını duyurdu: Bu gece Türkiye’de olacak

Bursa’da minibüsçülerin sopalı 'yolcu kavgası' kamerada

Radyo yayınında "Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” diyen Murat Karakaş özür diledi: Maksadı aştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24