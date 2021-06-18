HDP'li Piroğlu: Bu saldırı ülkenin gelecek umudunadır; hodri meydan, sokağı terk etmiyoruz

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, İzmir'de HDP'ye yönelik gerçekleştirilen ve Deniz Poyraz isimli bir parti görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak "Bu saldırı ülkenin gelecek umudunadır; hodri meydan, sokağı terk etmiyoruz" dedi.

HDP'li Musa Piroğlu HDP'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Tek bir niyetleri var. Evinizde kalın, ses çıkarmayın biz yaşayalım" diyen Piroğlu, sokağı terk etmeyeceklerini ifade etti.

Musa Piroğlu şunları söyledi:

"Bu saldırganlık, bu öfke, bu kin saldırının açığa çıkmaması için. Tek bir niyetleri var. Evinizde kalın, ses çıkarmayın biz yaşayalım. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Ülkeyi provoke ediyorlar. Bu saldırı, bu provokasyon HDP'ye değildir. Bu saldırı bu ülkenin gelecek umudunadır. Bu saldırı bu ülkenin barış arayışınadır. Bu saldırı iktidara karşı yan yana gelen bütün toplumadır. Diyorlar ki, 'Biz size her şeyi yapabiliriz.' Biz de diyoruz ki onlara 'Hodri meydan.' Biz buradayız. Sokağı terk etmeyeceğiz."