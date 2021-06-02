HDP'li Paylan: Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlara aktarıyorsunuz!

Meclis Genel Kurul'unda konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan iktidara "Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlara aktarıyorsunuz" dedi.

"Verginin en önemli kalemi benzin istasyonlarından toplanıyor" diyen Paylan, “Şu anda bir vatandaşımız deposunu doldurmaya kalksa ki vatandaşlarımız deposunu artık dolduramıyor, gidiyor benzin istasyonuna 50 liralık benzin almaya çalışıyor, 50 liralık mazot alıyor daha ibre yerinden oynamıyor. Deposunu bir doldurma çalışsa, 400 lira verse bunun 300 lirası vergi! En zengini de bu vergiyi veriyor en yoksulu da bu vergiyi veriyor. Sonuçta yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlarınıza aktarıyorsunuz. Yurttaşların geçmediği köprülerin, otoyolların paralarını yandaş 5 tane müteahhide aktarmaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Paylan şunları söyledi;

“Son zamanlarda ne yapıyor bu iktidar? Zam, zam, zam! Her gün uyanıyoruz, benzine zam, mazota zam, elektriğe zam, doğal gaza zam. Anayasa'mız vatandaşların ödeme gücüne göre vergi toplanmasını emrediyor. Peki, biz vergiyi nereden topluyoruz? Benzin istasyonlarından topluyoruz, tekel bakiyelerinden topluyoruz; yurttaşlarımız sigara alıyor, alkol alıyor buradan topluyoruz, vergilerin büyük bölümü buradan toplanıyor. Kurumlar Vergisi en büyük kalem değil, zenginlerden alınan vergiler en büyük kalem değil. Verginin en önemli kalemi benzin istasyonlarından toplanıyor, yani en mazottan, akaryakıttan, benzinden."

"Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlarınıza aktarıyorsunuz"

“Şu anda bir vatandaşımız deposunu doldurmaya kalksa ki vatandaşlarımız deposunu artık dolduramıyor, gidiyor benzin istasyonuna 50 liralık benzin almaya çalışıyor, 50 liralık mazot alıyor daha ibre yerinden oynamıyor. Deposunu bir doldurma çalışsa, 400 lira verse bunun 300 lirası vergi! En zengini de bu vergiyi veriyor en yoksulu da bu vergiyi veriyor. Sonuçta yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlarınıza aktarıyorsunuz. Yurttaşların geçmediği köprülerin, otoyolların paralarını yandaş 5 tane müteahhide aktarmaya devam ediyorsunuz!”

"Böyle mi 'helalleşeceksiniz' yurttaşlarımızla?"

“Tayyip Erdoğan geçenlerde "Mağdur ettiğimiz yurttaşlarımızdan helallik istiyorum." dedi. Helallik isteyen bir Cumhurbaşkanı ne yapar? Yurttaşlarına gelir aktarır ama o ne yapıyor? Yurttaşların almaya çalıştığı benzine, mazota zam yapıyor. Geçenlerde benzine 55 kuruş, motorine 67 kuruş, oto gaza 35 kuruş zam getirdiler. Böyle mi helalleşeceksiniz yurttaşlarımızla? Vergiyi kamyoncuya yüklüyorsunuz, taksiciye yüklüyorsunuz, minibüsçüye yüklüyorsunuz. Sonuç olarak, benzine, mazota gelen zamlar da diğer zamları tetikliyor, her şeye zam gelmiş durumda… Şu anda asgari ücret 2.825 lira, peki açlık sınırı kaç para? 2.830 lira yani asgari ücret şu anda, vatandaşın karnını doyurması için bile yetmiyor. Zamlar, yeni zamları getiriyor ve yurttaşlarımız bu zamlar altında eziliyor."