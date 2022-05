HDP'li Paylan'dan Erdoğan'a: Sayın Nebati’yi Edirne’den dışarıya göndermeyin, cehaleti ile bizi rezil ediyor

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, yabancı yatırımcılara "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı var. Rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi. Paylan, “Bir kişi gelmeyi düşünüyorsa o bile arkasını dönüp gider. Medeni dünyada yatırımcılar hukuka güvenir, insanlara güvenmez. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'na tavsiyem; Sayın Nebati’yi Edirne’den dışarıya göndermeyin, bu kadar cehaleti ile bizi rezil ediyor” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulurdu.

"Edirne’den öteye ‘nas’ işlemiyor mu?"

Paylan, “Türkiye’nin hazinesi, ülkemizin hazinesi, dün uluslararası piyasalardan borçlandı. Buna ne diyeceksiniz? ‘Doğal.’ Pek çok ülkenin hazinesi yurt dışı piyasalardan borçlanıyor. Doğal olmayan şey şu; Türkiye’nin hazinesi uluslararası piyasalardan 2 milyar doları, dolar bazında yüzde 8,8 ile bulabildi. Amerika’da faiz yüzde 1-2. Dünyanın pek çok ülkesi yüzde 1-2 ile dolarla borçlanabiliyor. Türkiye’nin hazinesi yüzde 8,8 ile borçlanıyor… Sayın Erdoğan, hani faize karşıydınız? Edirne’den öteye ‘nas’ işlemiyor mu?" diye sordu. Paylan, “Aradaki fark, ‘Erdoğan’ riskidir, ‘tek adam’ diskidir. Çünkü borç verenler, Türkiye’yi riskli görüyor” dedi.

"Ortada bir Merkez Bankası kalmadı"

Merkez Bankası’nın faiz kararına değinen Paylan, “‘Merkez Bankası faiz kararını açıkladı’ demek Merkez Bankası’na iltifat olur. Çünkü ortada bir Merkez Bankası kalmadı, faiz kararlarını Merkez Bankası almıyor, uzunca zamandır faiz kararları saraydan alınıyor. Merkez Bankası, vatana ihanet etti. Merkez Bankası başındaki kişi ve Para Politikası Kurulu üyeleri, Türkiye’ye ihanet ediyorlar. Şahap Kavcıoğlu, ey Merkez Bankası Başkanı; enflasyonla mücadele etmek, Türk lirasının değerini korumak... Türk lirası pul olmuş, enflasyon uçmuş, Para Politika üyelerinin umurunda değil, yan gelip yatıyorlar, haram zıkkım olsun o maaşlar size. Siz görevinizi yapmıyorsunuz. Diyeceksin ki ‘Erdoğan’ın talimatı var, vesayet var, görevimi yapamıyorum’. İstifa et arkadaş o zaman, istifa et. Aksi takdirde aldığın her kuruşluk maaş, burnunuzdan fitil fitil gelsin diyeceğim. Siz maaşı enflasyonla mücadele etmek için, Türk lirasının değerini korumak için alıyorsunuz ama ‘Erdoğan’dan talimat var’ deyip görevinizi yapmıyorsunuz” diye konuştu.

"Sayın Nebati bir ekonomi cahili, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir ekonomi cahili”

Yeni ekonomik modelin başarı şansının olmadığını belirten Paylan, “Türkiye’yi daha fazla uçurumun kenarına doğru sürüklüyor. Derhal bu yoldan vazgeçin. En azından seçime kadar, bu işten biraz anlayan insanları başına geçirin. Sayın Erdoğan ‘Ekonominin kitabını yazdım’ diyor ama bu işten anlamıyor. Sayın Nebati, bir ekonomi cahili. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bir ekonomi cahili” ifadelerini kullandı.

''Sayın Nebati’yi Edirne’den dışarıya göndermeyin"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcılara yönelik “Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var, rahat olun, mevzuatı da değiştiririz” ifadelerine tepki gösteren Paylan, “Sayın Nebati yurt dışında. Ne yapıyor? Para dileniyor. ‘Aman da bana para ver, benim hazinem tam takır’ diyor. İkna etmek için ne yapıyor? ‘Siz gelin, biz bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı var, mevzuatı da değiştiririz’ diyor. Bu kadar cehalet beni utandırıyor. Hani Katar’a gitseniz, Katar’da bile biraz hukuk var. Orta Asya’ya, Afrika’ya gitseniz böyle konuşma yapabilirsiniz, orada da hukuk yok. Ama siz Avrupa’ya gidip, tek dertleri hukuk olan, mevzuat olan, güven olan yatırımcılara, ‘bizde hukuk yok, mevzuat yok, siz nasıl isterseniz öyle yaparız’ dediğiniz zaman yüz kişinin içinde bir kişi gelmeyi düşünüyorsa o bile arkasını dönüp gider. Medeni dünyada yatırımcılar hukuka güvenir, insanlara güvenmez. Sayın Erdoğan bugün var, yarın yok. Hukuk devletinde kurallar, mevzuat, bürokrasi kişilere bağlı değildir. Yatırımcılar ancak güvenip ülkeye yatırım yapar. Sayın Nebati, ‘Cumhurbaşkanımız var, bürokrasi yok, mevzuat yok’ diyor. Benim Sayın Cumhurbaşkanı’na tavsiyem; Sayın Nebati’yi Edirne’den dışarıya göndermeyin, bu kadar cehaleti ile bizi rezil ediyor” diye konuştu.

"Artık doları takip ettiği gibi, borsayı takip ettiği gibi benzin zamlarını takip eder oldu vatandaşlarımız"

Akaryakıt fiyatlarına değinen Paylan, “Benzinde, mazotta fiyatlar genelde çıkıyor, arada bir iniyor. Sayın Erdoğan, her gün eşeğimizi kaybettiriyor; arada bir, bir tane bulduruyor. Yılbaşından beri yaptığı zamlar buradan Bağdat’a yol olur. Ne dediler? ‘Efendim savaş var.’ Doğru. Petrol fiyatları yükseldi ama sonra düştü. Şimdi 5 dolar yükseldi diye bugün yeniden mazota 2 lira zam geliyor. Bugün mazot kuyruklarında bekleyecek vatandaşlarımız. Vallahi vatandaşın başı döndü. Artık doları takip ettiği gibi, borsayı takip ettiği gibi benzin zamlarını takip eder oldu vatandaşlarımız. Bir gün bindirim, bir gün indirim. Yapılması gereken bu fiyatların belli düzeye indirip sabitlenmesidir” dedi.

"Mesele köprü yapmak değil, mesele köprüden yurttaşlarımızı ücretsiz geçirmek"

Paylan, bugün açılışı yapılacak Çanakkale Köprüsü için de şöyle konuştu:

“Bu köprüden yurttaşlarımız geçebilecek mi? Köprüden geçiş ücreti kaç para? Köprü biliyorsunuz yandaş ve yabancı şirketlere ihale edildi. 15 eurodan garanti edildi. KDV’si ile 17,70 euro. Bugünkü kurla çarpsak kaç para ediyor? 290 TL. Ben Çanakkaleli yurttaşlarımıza sunuyorum. Tek yön 290 TL’yi ödeyebilecek kaç yurttaşımız var? Feribot 80-90 TL. Nasıl geçecek yurttaşlarımız? Şirkete euro bazında garanti vermiş. 45 bin araç, her gün, garanti vermiş. Yurttaşlarımız bu köprüden geçse de geçmese de her gün 675 bin euro aktarım yapılacak. Her gün 11 bin lira, her gün bu şirkete aktarılacak. Yıl 365 gün. Bir yılda 15 milyar TL köprü garanti ücreti şirkete verilecek. Bu yurttaşlarımız geçmeyecekler ama o vergiler ödenecek. Kaç yıl aktarılacak? Tam 11 yıl boyunca. Hepimiz çalışacağız, çabalayacağız; devlet hazinesinden her yıl bu para aktarılacak. Bu modeli biz Osmangazi Köprüsü’nde de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de yaşadık. Mesele köprü yapmak değil, mesele köprüden yurttaşlarımızı ücretsiz geçirmek.”

Kaynak: ANKA

TIKLAYIN - Bakan Nebati'den yabancı yatırımcılara: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz