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HDP'li Paylan: Benim bir hayalim var, Ermenistan-Türkiye sınır kapısını açalım ve oraya Hrant Dink’in adını verelim

"Hrant Dink’in en büyük hayallerinden biri Ermenistan Sınır Kapısının açılmasıydı"

19 Ocak 2022 16:55

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Benim bir hayalim var, Ermenistan-Türkiye sınır kapısını açalım ve oraya Türkiyeli bir Ermeni olan Hrant Dink’in adını verelim" dedi. 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 15. yılında, Halk TV'de yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programına katılan Paylan şunları söyledi;

"Hrant Dink’in en büyük hayallerinden biri Ermenistan Sınır Kapısının açılmasıydı ve 'açıldığı gün ben orada halay çekeceğim' derdi. Umalım ki Hrant Dink’in bu hayalini hep beraber gerçekleştiririz. Ermeniler ve Türkiyeliler olarak o sınırda hep beraber halay çekeriz.

Benim de bir hayalim var: Ermenistan-Türkiye sınır kapısını açalım ve o sınır kapısının adına da Türkiyeli bir Ermeni olan Hrant Dink’in adını verelim. Umarım bunu gerçekleştiririz ve Ermenistan ve Türkiye halkları olarak barışırız."

hrant dinkgaro paylanhalk tv

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