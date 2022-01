HDP'li Paylan: Avrupa’daki Hans’a George’a Ahmet’i, Mehmet’i, Agop’u, Ayşe’yi 5 kuruşa ırgat ettiniz; bu mudur yerlilik, millilik be!

TBMM Genel Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı bütçesi üzerine konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan "Avrupa’daki Hans’a George’a Ahmet’i, Mehmet’i, Agop’u, Ayşe’yi 5 kuruşa ırgat ettiniz; bu mudur yerlilik, millilik be!" dedi.

Paylan şunları söyledi;

"Avrupa’daki Hans’a George’a Ahmet’i, Mehmet’i, Agop’u, Ayşe’yi 5 kuruşa ırgat ettiniz"

“Faiz sebep enflasyon sonuç'un diğer bir sonucu; ticaret durdu. Avrupa’daki Hans’a George’a Ahmet’i, Mehmet’i, Agop’u, Ayşe’yi 5 kuruşa ırgat ettiniz. Almanya’daki turist geliyor buraya bir kafeye, restorana oturuyor, maaşı 180 Euro olan Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma ona hizmet ediyor. Bu mudur sizin anlayışlınız be? Bu mudur yerlilik, bu mudur millilik? Paramızı pul ettiniz be! Yerliyiz milliyiz diyorsunuz, bankadaki her 3 liranın 2 lirası dolarla. Sizin de ceplerinizde dolar var, ihaleleri de dolarla alıyorsunuz.”

"Ben hepinizi utanmaya davet ediyorum"

“Erdoğan bu kriz teğet geçecek dedi. Vallahi size teğet geçiyor ondan hiç şüphe yok. Çünkü sizin paranız dolarda. Peki yurttaşımız ne yapacak? Dün sabah Meclis’e yürüyerek gelirken Çankaya’da çöpten çürük domates toplayan emekli amca gördüm. Türkiye’nin bir milletvekili olarak utandım. Ekmeği çöpten toplayan yurttaşlarımızdan utandım. Siz utanmıyor musunuz? Şu bütçe tercihlerini değiştirsek, faizciden rantçıdan yana değil, halktan yana olsak çöpten ekmek toplayan amcanın 1.500 liralık maaşını 3 bin lira yapsak olmaz mı? Ben hepinizi utanmaya davet ediyorum.”

"Evet, ekonomi sizin için uçuyor bunu biliyoruz"

“Ekonomi nasıl gidiyor? AKP’li arkadaşlara soralım. MHP’li arkadaşlara soralım. Uçuyor değil mi? Uçuyor. Evet, ekonomi sizin için uçuyor bunu biliyoruz. Türkiye’de iki gerçeklik var. Bir paralel evrende yaşayan, AKP’li ve MHP’li arkadaşlar var, onların ekonomisi uçuyor. Bir de halkın ekonomisi var. Sizin ekonominiz uçuyor, çünkü dolarlar içindesiniz ve dolarlar yükseliyor. Yandaşlarınız dolar bazında garanti ödemeleri alıyor. Emeği sömürüyorsunuz. 180 Euro’ya işçi çalıştırıp emeği sömürüyorsunuz. Siz böyle devam edin, lüks arabalarda, Saray’larda şatafatlarla yaşayın, sizin için ekonomi uçuyor. Ama bir de halkın ekonomisi var. Ünlü yönetmen Bergman, dünyayı ne kurtaracak diye sorulduğunda 'Utanmak kurtaracak' demişti. Eğer utanma duygusunu kaybetmişse insanlar, maalesef orada ne vicdan ne adalet arayabilirsiniz.”

“Vergilerimiz nereye gidiyor?"

“Vergilerimiz nereye gidiyor? Sayın Nebati gelecek yıl adaletsiz bir biçimde 1 Trilyon 250 Milyar TL vergi toplayacak. Yoksullardan toplayacak bu vergileri. Her 5 liralık verginin 1 lirası güvenlikçi harcamalara ve savaş politikalarına gidecek, yine 5 liralık verginin 1 lirasını faize ödeyecek, 5 liralık verginin 1 lirası israfa ve yandaşa gidecek. Geri kalan 5 liranın 2 lirasıyla da 84 milyon yurttaş geçinmeye çalışacak. Hani faize karşılar ya, size bir tablo daha göstereyim. 2015 yılında bütçeden faize 50 milyar lira giderken, 2022 yılında Nebati tam 240 milyar lira tefeciye, faizciye para ödeyecek.”

"Üç yıl önce faiz yüzde 9-9’lardaydı bugün yüzde 25’lerde"

“Erdoğan 3 yıl önce Türkiye’yi uçuracağım dedi halk ona inandı. Üç yıl önce bana yetkiyi verin faizle, dövizle nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi yurttaşlarımız yüzde 51 ile maalesef ona inandı. Üç yıl önce dolar 4 liraydı, bugün 14 lira. Üç yıl önce faiz yüzde 9-9’lardaydı bugün yüzde 25’lerde.”

"Vakıfbank’ı yöneten güreşçi olduktan sonra Ekonomi Bakanı da pekâlâ Nurettin Nebati olabilir"

“Erdoğan’ın bir saplantısı var faiz sebep enflasyon sonuç diyor ve bundan asla vazgeçmiyor ve bunu Nas’a dayandırıyor. Bu bakış 3 yılda 3 bakan eskitti. Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere bir bakanla başlıyoruz, komisyon bitiyor bir bakan geliyor. Genel Kurul’a geliyoruz başka bir bakan görüyoruz. Bu bakış 3 yılda 3 Bakan ve 4 Merkez Bankası Başkanı eskitti. Sonuçta Erdoğan kendisine tam biat edecek birisini buldu. Çünkü Lütfi Elvan itiraz ediyordu, 'faiz sebep enflasyon sonuç değil diyordu' o da gitti. Şimdi Sayın Nebati geldi, 'Cumhurbaşkanımız ne derse odur' diyor.

Ekonominin kitabı yazıldı biliyorsunuz. Erdoğan 'ekonominin kitabını yazdım' dedi, Sayın Nebati de diyor ki 'benim zaten ekonomi eğitimim yok, bunun için eğitime de ihtiyaç yok, Tayyip Bey ne derse o0nu yapacağım' dedi ve Ekonomi Bakanı oldu. Güreşçi Hamza Yerlikaya’yı bilirsiniz. Vakıfbank’ı yöneten güreşçi olduktan sonra Ekonomi Bakanı da pekâlâ Nurettin Nebati olabilir.”

"Sayın Nebati ve Erdoğan’ın bakışı da 'Ya tutarsa"

“‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ önerisi dünyada hiç denenmedi. Diyorlar ki biz bunu deneyeceğiz, ne yaptığımızı biliyoruz, sonuç da alacağız diyorlar. Bunu bir fıkraya benzetirsek;

Nasrettin Hoca bir gün gölün kenarına geçmiş, göle maya çalıyor. 'Göl maya tutar mı?' diyenlere Nasrettin Hoca da diyor ki 'Ya tutarsa.' Sayın Nebati ve Erdoğan’ın bakışı da 'Ya tutarsa.' Bu bakışın sonuçları var.”

"Gerçekten siz kafayı mı yediniz?!”

“Hani Sayın Nebati faize karşı ya Merkez Bankamız her gün piyasaya yüz milyarlarca lira para veriyor. Kaçtan veriyor bankalara parayı? Yüzde 15’ten veriyor. Banka yüzde 15’le parayı aldı ya, Sayın Nebati yetişiyor imdatlarına. Sayın Nebati Hazine İhalesi açtı daha iki gün önce. Hazine ihalesinde yüzde 15’le Merkez Bankasından para alanlara yüzde 22,70 faiz verdi. Bankalar bir kamu kuruluşundan yüzde 15’le faiz alıyor, Nebati imdada yetişiyor, gel arkadaş bana yüzde 22,70’ten ver diyor. Bu nasıl bir kafadır ben bilmiyorum. Gerçekten siz kafayı mı yediniz?

Bir kamu kuruluşundan yüzde 15’le para veriyorsunuz, öbür kamu kuruluşu yüzde 22,7’yle o parayı satın alıyor. Sıfır risk! Böyle bir faizci, rantçı dünya tarihi görmedi. Bu yolsuzluktur! Bu ihanettir! Siz nasıl faize karşısınız. Madem faize karşısınız iptal et ihaleyi. Ama olmaz, Sayın Nebati faize karşı ama yüzde 15’le alınan parayı yüzde 22,70’le kendisi satın alıyor, sıfır faizle rantiyecilere, Londra’daki tefecilere para aktarıyor. 'Faiz sebep enflasyon sonuç'un sonucu olarak halkımız zam altında. Dolar 8,30’du üç ay önce, 14 liraya çıktı. İğneden ipliğe her şeye zam yağıyor. Un yüzde 100 zamlandı üç ayda. Bununda mı hesabını yapmıyorsunuz?"

"Erdoğan’ın 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' saplantısı Türkiye’nin borcunu 2,2 trilyon lira artırmıştır"

“Erdoğan 8,30’ken faizi düşürün dedi, Dolar 13,70 kuruş oldu, 5 buçuk lira arttı. Türkiye’nin 450 milyar dolar borcu var. 450 milyar dolar çarpı 5 buçuk yaptığımızda 2,2 trilyon lira yapıyor. 250 saat mesai yaptık Plan Bütçe Komisyonu’nda ve burada da yapacağız, görüşeceğimiz halkın bütçesinin toplamı kaç lira; 1,75 trilyon. Yani Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” saplantısı Türkiye’nin borcunu 2,2 trilyon lira artırmıştır. Türkiye’nin toplam bütçesinden daha fazla bir parayı 3 ayda tefeci baronlara, faizcilere aktarmıştır. Bu mudur anlayışınız?”