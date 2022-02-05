HDP'li Paylan: Asgari ücret, tarihinde ilk kez daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altına düştü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, karıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirme yaptı. Paylan değerlendirmesinde "Asgari ücret, tarihinde ilk kez daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altına düştü. 4 kişilik ailenin temel mutfak harcamaları 4250 TL'ye yükseldi. Kirayı, faturaları kim ödeyecek?" dedi.

Yol TV Ana Haber bültenine bağlanan HDP'li Garo Paylan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını değerlendirdi. Paylan enflasyonun yüzde 50'ye dayandığını söyleyen Paylan vatandaşın geçim sıkıntısının arttığını ifade etti.

"İşçinin cebine girmeden açlık sınırının altına düştü"

Asgari ücrete yapılan zammın vatandaşın cebine girmeden eridiğine dikkat çeken Paylan "Asgari ücret, tarihinde ilk kez daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altına düştü. 4 kişilik ailenin temel mutfak harcamaları 4250 TL'ye yükseldi. Kirayı, faturaları kim ödeyecek?" diye konuştu.