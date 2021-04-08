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HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

"Kısa çalışma ödeneği uzatılmalı ve artırılmalı"

08 Nisan 2021 13:29

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi' anlamına gelen Kod-29 ile işten çıkarmalar hakkında "Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan" dedi. 

HDP'li Saruhan Oluç pandemi döneminde Kod-29'dan işten çıkarmalara değindi. İşten çıkarma yasağının olduğu pandemide yaygınlaşması dikkat çeken Kod-29'a değinen Oluç, "Büyük bir ahlaksızlıkla da karşı karşıyayız. CİMER'e sordu DİSK, 2020'de Kod-29'a bağlı işten çıkarılan insan sayısı nedir diye. Karşımıza çıkan rakam 176 bin 662 kişi 2020 yılında Kod-29 nedeniyle işten çıkarılmış. Geniş tanımlı işsizliğin 10 milyonu aştığı ve genç işsizliğin yüzde 40'ın üzerine çıktığı dönemde Kod-29'dan insanları işten atan bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. İşverenlere sesleniyorum, buna son verin. Kod-29'dan işten çıkardığınız bu insanları felakete sürüklüyorsunuz. İktidara diyoruz ki, denetim yapın" diye konuştu

"Kısa çalışma ödeneği uzatılmalı ve artırılmalı"

Kısa çalışma ödeneğinin iptal edilmesine ilişkin görüşlerini dile getiren Oluç şu ifadeleri kullandı: 

"Sosyal güvencesizliği hep konuştuk. Kapanma günlerinde sosyal güvence sağlamadan olmaz dedik ve bu ortaya çıktı. Esnafın, çiftçinin, işçinin en büyük derdi o sosyal güvencesizliktir. İktidar diyor ki "Milyarlarca liralık maddi destek sağladık." Neymiş bu? "55 milyar liralık maddi destek verdik" deniyor. Kısa çalışma ödeneği açısından baktığınızda 28 milyar ödendi bugüne kadar. O da 31 Mart itibariyle sona erdirildi yanlış bir şekilde. Asgari ücrete çıkarılması ve uzatılması gerekirken iptal edildi. 28 milyar Türk Lirası bu 55 milyarın arasından da zaten işsizlik fonundan kullandırıldı. Yani yurttaşın parasıyla yurttaşa propaganda yapıyor iktidar. Diyoruz ki 50 bin oldu vaka sayısı, derhal kısa çalışma ödeneği gündeme alınmalıdır ve asgari ücrete çıkarılmalıdır. Ücretsiz izin destekleri artırılmalı ve uzatılmalıdır."

Kod-29 nedir? 

Türk iş yasalarına işveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor.

29 numaralı kod da bu kodlardan biri. 29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor.

Bir işverenin, işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

 

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