HDP'li Oluç "Mafyaların istihdam sorununu çözdünüz" dedi; MHP'ye sorular yöneltti

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili'ne "Mafyanın istihdam sorununu çözdünüz" dedi ve sorular yöneltti.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Oluç, MHP'ye yönelttiği o soruları şöyle sıraladı;

"Şimdi siz çetelerin mafyaların istihdam sorununu çözdünüz Çakıcıya iş buldunuz. Peki milyonlarca işsizin istihdam sorununu nasıl çözeceksiniz. Buna cevabınız var mı? Yok. Nasıl iş bulacaksınız onlara? Cevabınız var mı? Yok. Askıda ekmek yaptınız o askıda ekmeğin yolsuzlukların yoksullukları nasıl ortadan kaldıracağına dair cevabınız var mı? Yok. Ekonomik politikanız nedir? Cevabınız var mı? Yok. Sayıştay’ın raporlarındaki yolsuzluklar karşısında ne dediğiniz belli mi? Yok. Yolsuzluk yapanlara dair hiçbir cümleniz var mı? Yok. Katar’a Katar’ın yüzölçümü kadar arazi satıldı bu ülkede buna dair bir söyleyeceğiniz bir laf var mı? Milliyetçi olarak, yok."

Oluç şöyle devam etti;

“Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'in mücadelelerini saygıyla anıyoruz"

"Bunlara bir laf söyleyemediğiniz için dönüp dolaşıp ta Mahir Çayan'a kadar gittiniz. Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş, hani yaşı yetmeyenler için söylüyorum. MHP’de abileriniz vardır, onlar size anlatsınlar, bu ülkenin bağımsızlığı için emperyalizme karşı mücadele ettiler bedel ödediler. Hayatları ile bedel ödediler. Ve devrimcilik yaptılar. Onların o mücadelesi bizler için her zaman onurla anılan mücadelelerdir."