HDP'li milletvekillerinin adliyeye girişi polis tarafından engellendi

Iğdır'da görevinden alınarak yerine kayyım atanmasının ardından gözaltına alınan HDP'li belediye başkanları adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen belediye başkanlarının duruşmasını takip etmek isteyen HDP'li milletvekillerinin adliyeye girişi ise polis tarafından engellendi.

Polisler tarafından adliyeye girişlerinin engellenmesini görüntüleyen HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, videoyu sosyal medya hesabından "Darbe, faşizm, zorbalık...!!! Iğdır Adliyesi önündeyiz Darbeciler zorbalık yaparak vekillerin adliyeye girmesini engelliyor! Zorbalikla gorevden alınıp gözaltına alınan Belediye Es Başkanlarımiz adliyeye getirildi!" ifadeleriyle paylaştı.