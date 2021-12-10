HDP'li milletvekillerinden Garibe Gezer ve Aysel Tuğluk için Meclis'te eylem

HDP milletvekilleri, tutuklu bulunan partililer ve cezaevinde intihar ettiği açıklanan Garibe Gezer için Meclis Genel Kurulu’nda eylem yaptı. Tuğluk ve Gezer'in fotoğraflarını taşıyan vekiller, "İktidarın koruduğu cezaevinde bir kadın hayatını kaybetti" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşülürken HDP milletvekilleri, Meclis'te Aysel Tuğluk ve Garibe Gezer'in fotoğraflarını göstererek eylem yaptı.

"Bugün bir kadın hayatını kaybetti"

2016 yılından bu yana Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski DTP Eş Genel Başkanı ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un sağlık durumunun kötüye gitmesine rağmen tahliye edilmemesini ve cezaevinde cinsel saldırıya uğradığını söyleyen Garibe Gezer'in intihar ettiğinin açıklanmasını protesto eden vekiller, “Gülten Kışanak İçin Adalet", “Gülser Yıldırım İçin Adalet” yazılı bandanalar taktı.

Meclis Başkanlık kürsüsünden yaptıkları eylemle ilgili uyarılan vekiller, "İktidarın koruduğu cezaevinde bir kadın hayatını kaybetti" diyerek tepki gösterdi.