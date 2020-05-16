HDP'li Mahmut Toğrul: Bizim üzerimizden bir algı yaratılarak muhalefet dizayn edilmeye çalışılıyor

HDP’li belediyelere kayyım atanması Iğdır’da yürüyüşle protesto edildi. Protestolar sırasında bir açıklama yapan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, daha önce kayyım atanan belediyeleri 31 Mart seçimlerinde tekrar aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 31 Mart’ta bize karşı birleşenler, halkın belediyesine darbe ile el koyuyorlar" dedi. Toğrul, iktidarı HDP üzerinden muhalefeti dizayn etmeye çalıştığını söyledi.

Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerine kayyım atanması Iğdır’da düzenlenen açıklamayla protesto edildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde bir araya gelen ve aralarında milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Mahmut Toğrul, Şevin Çoşkun, Muazez Orhan Işık, Tayyip Temel ve Habip Eksik’in bulunduğu çok sayıda kişi belediye binasına doğru yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Caddesi’nde polis tarafından durdurularak, yürüyüşleri engellenen kitle atına konuşan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, engellemeye tepki gösterdi. Kayyımların, "talan etmek ve çalmak için" atandığını söyleyen Toğrul, “Biz bunların çalmalarını daha önceki belediyelerimizin gaspında ortaya koyduk. Kayyımların kendilerine nasıl hamamlar yaptığını, kaç ton tatlı ve çerez yediklerini, halkın parasını nasıl peşkeş çektiklerini bir bir ortaya koyduk. Iğdır halkının iradesini hiç kimse gasp edemeyecektir” dedi.

Toğrul ,sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“AKP-MHP faşist iktidarı kendi yönetimlerini devam ettirmek için bizim üzerimizden bir algı yaratarak, muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Kendi tabanını bir arada tutmaya çalışıyor; ama ne yaparsa yapsınlar halkın bu iradesi yanımızda olduğu müddetçe bu kadar zorbalığınıza rağmen biz bu zulme direneceğiz. Seyit Rızan’ın dediği gibi; oyunlarınıza baş edemedik bu bize dert oldu ama bizde sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz bu da size dert olsun.”

Kaynak: MA