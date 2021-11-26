HDP'li Kerestecioğlu yazdı, Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu seslendirdi: "Kadınlar vardır, her yerde"

26 Kasım 2021 10:11
Rize'nin Fındıklı ilçe belediyesinin bünyesinde kadınların oluşturduğu, "Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu", 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, seslendirdikleri "Kadınlar vardır" eserini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Aylin Aslım, Sezen Aksu, Rojin, Nazan Öncel, Nilüfer, Aynur Doğan, Zuhal Olcay'ın ortak seslendirdiği, söz ve müziği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na ait "Kadınlar vardır" adlı eseri söylediler.
Fındıklılı kadınlar, "Kadınların, toplum içinde özgürce yaşama hakkı olduğunu, bu hakkın gasp edilemeyeceğini hatırlatmak için söyledik şarkılarımızı. Yalnız değil hep birlikte, dayanışma ile haykırıyoruz erk zihniyetin yüzüne 'Kadınlar her yerde" diyerek klip paylaştılar.
Kadınların seslendirdiği, söz ve müziği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na ait "Kadınlar vardır" şarkısının sözleri şöyle:
"Susmamız oturmamız
Hep boyun eğmemiz
Hayatı seyretmemiz
İstendi bugüne dek
Kadınlar vardır
Kadınlar vardır
Kadınlar her yerde
Suskunduk ve bekledik
Yaşandı seyrettik
Sonunda yeter dedik
Bir daha susmayana dek"
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