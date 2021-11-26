HDP'li Kerestecioğlu yazdı, Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu seslendirdi: "Kadınlar vardır, her yerde"

Rize'nin Fındıklı ilçe belediyesinin bünyesinde kadınların oluşturduğu, "Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu", 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, seslendirdikleri "Kadınlar vardır" eserini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Aylin Aslım, Sezen Aksu, Rojin, Nazan Öncel, Nilüfer, Aynur Doğan, Zuhal Olcay'ın ortak seslendirdiği, söz ve müziği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na ait "Kadınlar vardır" adlı eseri söylediler.

Fındıklılı kadınlar, "Kadınların, toplum içinde özgürce yaşama hakkı olduğunu, bu hakkın gasp edilemeyeceğini hatırlatmak için söyledik şarkılarımızı. Yalnız değil hep birlikte, dayanışma ile haykırıyoruz erk zihniyetin yüzüne 'Kadınlar her yerde" diyerek klip paylaştılar.

Kadınların seslendirdiği, söz ve müziği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na ait "Kadınlar vardır" şarkısının sözleri şöyle:

"Susmamız oturmamız

Hep boyun eğmemiz

Hayatı seyretmemiz

İstendi bugüne dek

Kadınlar vardır

Kadınlar vardır

Kadınlar her yerde

Suskunduk ve bekledik

Yaşandı seyrettik

Sonunda yeter dedik

Bir daha susmayana dek"