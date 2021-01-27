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HDP'li Kenanoğlu: 2012’den bu tarafa 37 ayrı yerde Aleviler fişlenmiş; bakanlık cevap vermiyor

"Hadi bana cevap vermediniz, kamuoyuna da açıklamıyorsunuz"

27 Ocak 2021 16:39

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 2012'den beri, Alevilerin 37 ayrı yerde birçok kez fişlendiğini, bakanlığın ise konuyla ilgili verilen soru önergelerine yanıt vermediğini söyledi. 

TBMM Genel Kurulu’nda “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine yapılan görüşmelerde konuşan Kenanoğlu, beyin göçü sorunuyla ilişkili olarak Koronavirüse karşı BioNTech aşısını geliştiren Özlem Türeci ve İskenderunlu bir Alevi olan Uğur Şahin'in durumuna değindi. 

Kenanoğlu, "Şimdi, BioNtech aşısını eşiyle birlikte üreten, bulan şirketin sahibi Uğur Şahin İskenderunlu bir Alevi yurttaş. Acaba, ülkeyi terk edip Almanya’ya gitmeseydi, burada kalsaydı bu aşıyı üretebilecek bir bilimsel çalışma imkânına sahip olabilir miydi? Mümkün değil çünkü Aleviler bu ülkede fişleniyorlar" dedi.  

"Her seferinde İçişleri Bakanına soruyoruz, diyoruz ki: “Bakın, kötü niyetle, art niyetle bakmıyoruz. Ya, bu fişleme sizin dediğiniz gibi çocuk işi de olabilir; işte, bir iki sarhoşun işi de olabilir, kötü niyetli insanların işi de olabilir; hepsi olabilir yani. Mahallede biri birini çekememiştir de yapmış da olabilir. Ancak kamuoyuna açıklama yapmak durumundasınız" diyen Kenanoğlu, "Ben her seferinde, her vakada o soru önergesine o vakayı ekleyip bir daha veriyorum ve bugüne kadar hiçbirine cevap gelmedi. Hadi bana cevap vermediniz, kamuoyuna da açıklamıyorsunuz. Ya, soru önergesi veriyoruz, cevap verilmiyor. Şimdi, böyle olduğu zaman da işte, ülkede demokrasi filan hak getire" diye konuştu. 

 
 

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