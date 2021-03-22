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HDP'li Katırcıoğlu: Ekonomide çok ciddi bir dalgalanma süreci başlayacak

Katırcıoğlu, iktidarın aldığı kararlar nedeniyle ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşanacağını söyledi

22 Mart 2021 16:00

HDP Ekonomi Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Erol Katırcıoğlu "Ekonomide çok ciddi bir dalgalanma süreci başlayacak" dedi. 

HDP İstanbul Milletvekili ve iktisatçı Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, iktidarın aldığı kararlar nedeniyle ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşanacağını söyledi. "Siz faizleri artırarak enflasyonla mücadele aracını kullanan bir Merkez Bankası Başkanı'nı (Naci Ağbal) 4 ay içinde görevden alırsanız, beklenti faizlerin düşmesi yönünde olacaktır" diyen Katırcıoğlu şunları söyledi;

"Dolayısıyla da Nisan 15'te Para Piyasası Kurulu'nun kararına kadar kurları tutmak mümkün olmayacaktır. Nitekim bunu gören yabancı yatırımcılar, Türkiye'ye bir tür sermaye kontrolünün gelmekte olduğuna dair görüşlerini ifade ettiler.

Bu sabah, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, buna cevap olarak bir açıklamada bulundu ve liberal kambiyo rejiminden ve serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyeceğimizi tekraren ifade etmek zorunda kaldı.
Ancak bu açıklamalar piyasanın belirsizliklerinin ve yaratılan güvensizliğin giderilmesine çare olmadı.
Bugün itibariyle dolar, 7.90 TL civarında. Ekonomide çok ciddi bir dalgalanma süreci başlayacak."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye için bir anomalidir"

Covid-19 salgını döneminde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılarda, sorunların sadece arzla ilgili olmadığını, taleple ilgili sorunların da bulunduğu yönünde uyarılarda bulunduklarını dile getiren Katırcıoğlu, "Pandemi sadece arza ilişkin değildir. Taleple de ilişkilidir. Tüketicilerimize, esnaflarımıza, yoksul ve satın alma gücü düşük olan yurttaşlarımıza gelir transferi yapılması şarttır. Biz HDP olarak diyoruz ki: Türkiye ekonomisini anlamayan bir AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye için bir anomalidir" diye konuştu. 

"Türkiye sandalı bilinmeyen bir yöne doğru gidiyor"

Plan Bütçe Komisyonunda ya da Genel Kurul'da yaptıkları eleştirilere cevap alamadıklarını söyleyen Katırcıoğlu, "Anlaşılıyor ki iktidar her hangi bir konuda cevap vermek ya da kararlarını tartışma ortamına açmak istemiyor. Kendi başına dalgalarla giden bir Türkiye görüyoruz.
Türkiye sandalı bilinmeyen bir yöne doğru gidiyor. Bu gidiş iyi bir gidiş değil ve Türkiye'nin on yıllarını kaybettiği bir döneme tekabül ediyor" ifadelerini kullandı. 

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