HDP'li Kaçmaz'dan Bakan Soylu'ya: Ne benim ne de ailemin evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’e pusu kuran kişinin, evinde yakalandığına yönelik iddiasına yanıt verdi.

Kaçmaz, "Hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır" dedi.

Kaçmaz, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir komployla, iftirayla, yalanla karşı karşıya kaldım" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlığının bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde yaptığı konuşmaya değinen Kaçmaz, "Süleyman Soylu, dün Tahir Güven isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kişinin benim evimde dün sabah yakalandığı şeklinde bir iddiada bulundu. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu şahıs ki avukatlardan da sordurduk dün sabah değil önceki akşam Silopi çarşı merkezine yakın bir noktada gözaltına alınmış ve şu aşamaya kadar herhangi bir ifadesi dahi alınmamıştır. Dosyada gizlilik kararı vardır" dedi.

"Hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır" diyen Kaçmaz, daha önce de PKK üyesi oldukları iddia edilen ancak beraat ederek tazminat alan kişilerin fotoğraflarını göstererek Soylu'ya "Kendi pisliklerinizi bize saldırarak örtmeye çalışmayın. Size yanlış bilgi verdilerse de hesabını sorun. Çünkü bu iftiranız karşısında ant olsun ki sizden hesap soracağım" dedi