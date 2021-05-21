HDP'li İpekyüz: Turizm deyince bakanlığın aklına lüks oteller, deniz ve dolar geliyor

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, turizm bakanlığının pandemi döneminde truzim sektöründe çalışanlara destek olmadığını, bakanlığının turizmden anladığının lüks oteller, deniz ve dolar olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültürü bir sosyal faaliyet ve yan unsur gibi gördüğünü söyleyen İpekyüz, kapanan tiyatrolar ve intihar eden müzisyenleri hatırlatarak "Turizm deyince garson, esnaf aklınıza gelmiyor sadece otel sahipleri aklınıza geliyor" dedi.