HDP'li İpekyüz: Turizm deyince bakanlığın aklına lüks oteller, deniz ve dolar geliyor

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, turizm bakanlığının pandemi döneminde truzim sektöründe çalışanlara destek olmadığını, bakanlığının turizmden anladığının lüks oteller, deniz ve dolar olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültürü bir sosyal faaliyet ve yan unsur gibi gördüğünü söyleyen İpekyüz, kapanan tiyatrolar ve intihar eden müzisyenleri hatırlatarak "Turizm deyince garson, esnaf aklınıza gelmiyor sadece otel sahipleri aklınıza geliyor" dedi.
TBMM kürsüsünden seslenen İpekyüz, söz konusu konuşmasını sosyal medyadan da paylaşarak "Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm şirketi gibi yönetiliyor. Kültür bir sosyal faaliyet ve yan unsur gibi görülüyor, tiyatrocular ve müzisyenler intihar ediyor. Turizm sektöründeki emekçiler ve bölge esnafı turistlerin keyfi dışında düşünülmüyor" ifadelerini kullandı.