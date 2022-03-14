HDP'li Hüda Kaya: Erdoğan tweetini silmek istemedim

Erdoğan'ın Koronavirüse yakalanması üzerine "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımı yapan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya Armağan Çağlayan'ın programında söz konusu paylaşımı neden sildiğine ilişkin konuştu. Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim ama eş genel başkanlarımızın ve grup başkan vekillerimizin ricasını kırmamak için sildim" dedi.

Kaya, tweetine gelen tepkiler için de "İnsanların neye dua edeceğini veya neyi temenni edeceği konusunda insanlar bıraksınlar da özgür olsunlar. Kimse yaratıcı ile insan arasına girmek zorunda değil" diye konuştu.