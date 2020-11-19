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HDP'li Gülüm hayatını kaybeden hasta tutukluları hatırlattı: Ölümlerine dek bekleniyor!

"Hasta mahpuslar ölümlerine dek bekleniyor, ancak son gün tahliye ediliyor ya da cezaevlerinden cesetleri çıkıyor"

19 Kasım 2020 17:00

T24 Haber Merkezi

"Hasta mahpusları cezaevlerinde öldürüyorsunuz, farkında mısınız?" diye soran HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm "Tahliye etmeyerek, sağlık koşullarını sağlamayarak, onların tedavi imkanlarını sağlamayarak hasta mahpusları aslında cezaevlerinde ölüme terk ediyorsunuz" dedi ve sözleriyle ilgili örnekler verdi; 

"Hasta mahpuslar ölümlerine dek bekleniyor"

Gülüm Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren, 75 yaşındaki Takiyettin Özkahraman'ı hatırlatarak, "Yoğun bakımdayken 1 gün sonra hayatını kaybetti çünkü tahliye etmediniz, tedavisi sağlanamadı" ifadesini kullandı, Gülüm şöyle devam etti; 

"Cengiz Karakurt, Siirt L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeydi. 14 Eylül'de hastaneye kaldırıldı, 22 Eylül'de yaşamını yitirdi. Bunun gibi çok örnek var. Hasta mahpuslar ölümlerine dek bekleniyor, ancak son gün tahliye ediliyor ya da cezaevlerinden cesetleri çıkıyor."

"Cezaevleri adeta katliam yuvalarına döndü" diyen Gülüm, "Cezaevlerinde sadece 3 ayda 15 kişi yaşamını yitirdi. Bunların 'intihar' olduğu söylenmesine rağmen arkasında başka şeylerin olduğu tartışıldı" diye konuştu.  

'İktidarın cezaevi açmayı müjde olarak sunduğunu' belirten HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm,  "Bir ülkede yeni cezaevleri açılıyor olması müjde değildir. olumsuz ve giderilmesi gereken bir durumdur" dedi. 

 

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