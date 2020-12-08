OHAL Komisyonu HDP’li Gergerlioğlu’nun itirazını; haber paylaşımlarını da gerekçe göstererek reddetti

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun KHK ile ihraç edildiği doktorluk mesleğine geri dönmek amacıyla Meclis OHAL Komisyonu'na yaptığı başvuru reddedildi. Konuya tepki gösteren Gergerlioğlu, kararın "haksız ve hukuksuz" şekilde verildiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, OHAL Komisyonu'nun, itirazına yönelik ret kararını eleştirdi.

Komisyon kararını gösteren ve OHAL Komisyonu'ndan 710 gündür cevap beklediğini belirten Gergerlioğlu, "Yüzlerce, binlerce kişiye yaptıkları haksız muamelelerin hesabını soran Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na böyle cevap verdiler" ifadesini kullandı.

Milletvekili seçilmeden önce de barış ve insan hakları savunucusu olduğunu anlatan Gergerlioğlu, ihraç gerekçelerinin arasında haber paylaşımlarının gösterildiğini söyledi.

Gergerlioğlu ihraç olmasında gösterilen gerekçeleri şöyle sıraladı:

"Bana verdikleri cevapta benim bu ihraç edilmem gerekçesi ile yapmış olduğum sosyal medya paylaşımı suç olarak gösteriliyor. Yani bir mizansen fotoğraf. 2 tabut, içinde 2 kişi. Bende diyorum, 'Bunların birileri yan yana dursa daha iyi olurdu. İnsan hakları, barış, kardeşlik daha iyi olmaz mı?' diye açıklama yapmışım. Bu birinci suçum"

"İkincisi benim yine sosyal medyamda yaptığım bir paylaşım"

"İkincisi benim yine sosyal medyamda yaptığım bir paylaşım. Darbe sonrası beyaz sayfa açıyoruz dendiği sırada şu anda hala T24’de yer alan bir haberi paylaştığım için. Bakın çok çarpıcıdır. Burada gazeteci arkadaşlar da var, açın bakın T24’de yer alan bir haber hala yayında. Ben bu haberi sadece paylaştığım için cezalandırıldım. Darbe sonrası beyaz sayfa açıyoruz denildiği için Murat Karayılan devlete karşı bir açıklama yapmış ve T24’de bu açıklamayı haber olarak almış. Açıklamanın da manşeti şu: 'Devlet adım atarsa, barış 1 ayda gelir' Bakın T24’e açılmış bir dava yok. T24’ün haberini paylaştığım için bana daha sonra açılan adli soruşturma sonrasında 2.5 yıl ceza verildi. Halen bir onaylanma yok! O kadar haksız, hukuksuz hatta bu cezayı verirken hakim o kadar talimat alarak vermiş ki T24’deki haberi zannediyor ki 'benim şahsi web sitemdeki haberim', kararı böyle yazmış. 'Şahsi web sitesinde yazdığı makalede Ömer Faruk Gergerlioğlu böyle bir şey yazmış. Buna 2.5 yıl ceza verin' demiş ve ceza verdiler."

"Barış istemek, insan hakları, özgürlük, hak, hukuk demek, teröristlik mi?"

"Üçüncüsü yine bakın uyduruklar devam ediyor. Kurum kanaati. Kurum kanaati güya sormuşlar, kurum kanaati, o da demiş ki: 'PKK ile iltisaklıdır.' Nerede bir delilim? Nereden çıkmış bu? Barış istemek, insan hakları demek, özgürlük demek, hak demek, hukuk demek, teröristlik mi arkadaşlar. Bu ne rezaletliktir? Şu karar rezil bir karar, skandal bir karar. Utanç verici bir karar, hukuk dışı bir karardır. Ben o toplantıda da bu kararı ve bu karar gibi kararları eleştirdim ve bana tek bir cevap veremediler arkadaşlar. Ben yüzlerine de söyledim, “Buraya sırf bu konularda karar veren siz olduğunuz için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ile geldim, yoksa ben size Anayasal bir kurum olarak kabul etmiyorum, Anayasa’yı çiğneyen bir kurumsunuz.

"Burada mesele ben değilim, yüzbinlerce mağdura böyle saçma sapan birçok karar gönderilmiş"

"Bir insanın bir basın açıklamasına katılması, barış, insan hakları diyen bir açıklama yapması, haber paylaşması, Bankasya’ya para yatırması, çocuğunu kapatılan okula göndermesi, bir gazeteye abone olması bunlar teröristlik midir ya? Allah aşkına nereden çıktı bunlar? Nasıl saçma sapan şeylerdir bunlar. Kendi kafalarından yapılan bir hareket için 'İşte bu terördür, teröristliktir.' Kararı veriyor, ondan sonra da 'Ben sana bu kararı verdim, senin her türlü işleminde sana ret vereceğim.' Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir saçmalık. Bakın bu da çok önemlidir. Bana cevap veremeyen OHAL Komisyonu Başkanlığı bana ret kararı vererek cevabı vermiştir. Burada mesele ben değilim, yüzbinlerce mağdura böyle saçma sapan birçok karar gönderilmiştir. Biraz evvel örneğini verdiğim karar. Ben belgelerle gittim yanlarına, hiçbirine cevap veremediler arkadaşlar. Cevap. Tek cevap veremediler. “Davet edeceğiz.” Diyorlar, bir milletvekiliyim, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesiyim, veremiyorlar, verecekleri tek cevap yok!"

Komisyon kararını gösteren ve OHAL Komisyonu'na itirazının üzerinden 710 gün geçtikten sonra ret kararı verildiğini belirten Gergerlioğlu, "Yüzlerce, binlerce kişiye yaptıkları haksız muamelelerin hesabını soran Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na böyle cevap verdiler" diye konuştu.

"Bu süreçte intihar eden en ez 80 kişi oldu"

"İtirazın reddi yeni. Prosedür normalde şu: İhraç edilenler 23 Ocak 2017’de OHAL Komisyonu kuruldu ve o zaman da çok ağır kanlı olarak işledi, eylül ayına kadar başvuru kabul etmedi, eylül ayında artık beyefendilerin keyfi geldi, başvurular gelmeye başlandı, aralık ayının başında 2017 aralık ayının başında kararlar verilmeye başlandı, %97 oranında ret kararları vermeye başladılar ve o zamandan beri gecikmeler de yaşandı. 2 yılda bitirmeleri gerekiyordu, 2 yılda bitiremediler, insanlar dedi kabul veya ret kararı verin, en azından bir mahkemeye gideriz, mahkemeye ulaşamıyoruz. Sonra ne oldu? 2 yıllık sürelerini 3 yıla çıkardılar, 1 yıl istediler. Onunla da gayet rahat, bir şekilde kararlarını veriyorlar 3 yıl bitti yine yok, 4. Yıl istediler yine yok, bu yıl 1 yıl daha isteyecekler, biliyoruz çünkü 16 bin dosya var. Böyle rezalet olabilir mi arkadaşlar? Dünyanın hangi ülkesinde on binlerce insan 5 yıl geçmiş aradan hala yargısal bir merciye ulaşamasın. Bakın 16 bin kişinin sonucu sonuçlandığında, bu önümüzdeki yıl sonuçlanacak mı? Ancak yargıya gidebilecekler ve bu arada intihar eden en ez 80 kişi oldu, en az 80 kişi intihar etti çünkü o kadar bir çıkmaz sokaktasın ki seni sivil ölüme mahkum ediyor, seni soykırıma uğratmış, medeni ölüme uğratmış, her türlü zalimliği yapmış ondan sonra 'Sonucu açıklarız ne acele ediyorsunuz?' Bu olacak bir iş değil."

‘Kürtçü olmakla suçlanıyorum"

HDP'li Gergerlioğlu, Komisyon'un kararını eleştirirken, "OHAL Komisyonu, ihraç itirazımı, haksız ve hukuksuz şekilde reddetti. Herhangi bir kanıtları da yok. Tek kelime Kürtçe bilmeyen bir Türk'üm ama 'Kürtçü' olmakla suçlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, Komisyon üyelerinin verdiği kararlarla ilgili de "üzerlerindeki yargı zırhı kalktığında bu kararlarının hesabını verecekler" diye konuştu.