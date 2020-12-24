T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Gergerlioğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt: "Çıplak arama var' dediğim için saldırıyorlar; mağdur olsa onun da hakkını sorarım

Gergerlioğlu, Bakan Soylu'ya yanıt verdi

24 Aralık 2020 13:15

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisi için "FETÖ'cü terörist" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter hesabından yayınladığı bir video ile karşılık verdi. Gergerlioğlu, "Çıplak arama var' dediğim için bana saldırıyorlar. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Ben bir insan hakları savunucuyum" dedi. 

Gegerlioğlu şöyle konuştu; 

"Aslında onun seviyesine inmek istemem ama bir insan hakları savunucusu olarak hakkı üstün tutarım ve buradan beyan edeyim; neden bana saldırıyorlar, 'kral çıplak' dediğim için, 'çıplak arama var' dediğim için, kadınlara, erkeklere, çocuklara yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için. Arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar. Ben herhangi bir grubun üyesi olsam kimseye bırakmam kendim söylerim. Ben bir insan hakları savunucusuyum, mağdurun kimliğine bakmam. Zalime karşı mazlumun yanındayım yıllardır. Ben sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım. İnsan hakları savunucularını anlamayanlar yalanlar, hakaretler ve iftiralarla saldırabilir ama biz biliyoruz ki kamuoyu arkamızdadır."

Soylu, Gergerlioğlu için "FETÖ'cü terörist" dedi

Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığı iddiasını gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için "FETÖ'cü terörist" demişti.

TIKLAYINIZ - İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM'in aldığı kararın hiçbir anlamı yoktur

ETİKETLER

gergerlioğlusoyluyanıt

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2021

Dev vinç böyle devrildi; 2 kişi hastanelik oldu

Erkan Baş’tan Çakıcı tepkisi: Üniversiteleri darbeciler susturamadı, mafya babası mı susturacak?

Selçuk Özdağ'a saldırının net görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Cengiz: Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar; iyi ki duymamışım, ciddi tepki verirdim

Melih Bulu'nun yardımcısı olarak atanan Naci İnci soruları geçiştirdi: "Öğrencileriniz yerde sürünürken utanmıyor musunuz?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum......

Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Bana tuhaf...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nagehan Alçı’dan Demirören Holding ve D-Smart’a: İnsanlarla alay etmeyin, ya...

Eski Fenerbahçeli futbolcudan sert eleştiri: Mert Hakan bu takımın futbolcusu...

Online toplantı sırasında gözaltına alınan Evrensel gazetesi yazarı Ayşen...

Soğuk hava dalgası kapıda; "Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle...

Tesla'nın hamlesinden sonra Bitcoin'de rekor: 48 bin doları geçti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum......

Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Bana tuhaf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24