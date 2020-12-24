HDP'li Gergerlioğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt: "Çıplak arama var' dediğim için saldırıyorlar; mağdur olsa onun da hakkını sorarım

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisi için "FETÖ'cü terörist" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Twitter hesabından yayınladığı bir video ile karşılık verdi. Gergerlioğlu, "Çıplak arama var' dediğim için bana saldırıyorlar. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Ben bir insan hakları savunucuyum" dedi.

Gegerlioğlu şöyle konuştu;

"Aslında onun seviyesine inmek istemem ama bir insan hakları savunucusu olarak hakkı üstün tutarım ve buradan beyan edeyim; neden bana saldırıyorlar, 'kral çıplak' dediğim için, 'çıplak arama var' dediğim için, kadınlara, erkeklere, çocuklara yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için. Arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar. Ben herhangi bir grubun üyesi olsam kimseye bırakmam kendim söylerim. Ben bir insan hakları savunucusuyum, mağdurun kimliğine bakmam. Zalime karşı mazlumun yanındayım yıllardır. Ben sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Yarın AK Parti muhalefete düşse, mağdur olsa onun da hakkını sorarım. İnsan hakları savunucularını anlamayanlar yalanlar, hakaretler ve iftiralarla saldırabilir ama biz biliyoruz ki kamuoyu arkamızdadır."

Soylu, Gergerlioğlu için "FETÖ'cü terörist" dedi

Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığı iddiasını gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için "FETÖ'cü terörist" demişti.

TIKLAYINIZ - İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM'in aldığı kararın hiçbir anlamı yoktur