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HDP'li Gergerlioğlu 'lastik yakma fabrikalarına' karşı uyardı: Batmış ekonomiyi kurtarmak için halkın sağlığını heba etme pahasına karar alıyorlar

05 Kasım 2020 13:49

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Kartepe’de yapılması planlanan lastik yakma fabrikasıyla ilgili "Batmış ekonomiyi kurtarmak için halkın sağlığını heba etme pahasına böyle bir fabrika açacaklar" dedi.

HDP'li Gergerlioğlu 46 maddeden oluşan Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Kocaeli Kartepe’de yapılması planlanan lastik yakma fabrikasıyla ilgili konuştu. 

"Kocaeli'de çok önemli bir hava kirliliğini yıllardır yaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen iktidar berbat ettiği ekonomiyi kurtarmak için bir yasa teklifi getirdi" diyen Gergerlioğlu, "Hükümet çeşitli holdingle oturmuş, nasıl bir iş birliği yaparız diye düşünmüş ve ekonomik kararlar almış. Hava kirliliğini artıracak bir madde var; 12 ay boyunca ruhsatsız çalışabilecek şirketler. Elektrik elde etmek için birtakım atık maddelerin yakılması mevzubahis. Orman atıkları, lastik gibi maddelerin yakılmasıyla elektrik elde edilmesi düşünülüyor" ifadelerini kullandı. 

Gergelioğlu, "Batmış ekonomiyi kurtarmak için halkın sağlığını heba etme pahasına karar alıyorlar. 550 bin lastik, Kocaeli ve Erzincan'da yakılması planlanıyor. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Bunu yasalaştırmaya çalışıyorlar. İktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın" dedi. 

 

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