'Adalet yürüyüşü'nün 2. gününde de gözaltında alınan Harbiyeli anneleri serbest bırakıldı: Çocuklarımızı alana kadar devam edeceğiz

Gözaltına alınanlar arasında eylemi takip etmek için olay yerinde bulunan gazeteci Büşra Taşkıran da vardı. Taşkıran, sağlık kontrolüne gittikleri sırada polis aracı içerisinde yaşanan gerginliğin görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Taşkıran Twitter hesabında bugün (20 Ocak) yaptığı bir paylaşımda "Dün yaşanan gözaltında, nezarethanede bir kadın ile tanıştım, eşi ile mobilya bakmaya gidiyormuş, askeri öğrencilerin durumundan hiç haberi yokmuş ve eşi ile Güvenpark'tan apar topar alınmış. 2911 sayılı kanuna muhalefet mi?" diye yazdı.
Ne olmuştu?
Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri okul öğrenciler yargılamalar sonrasında da 259 askeri okul öğrencisi için 'darbeye teşebbüs suçu'ndan müebbet hapis cezaları verildi.
Çetinkaya, 19 Ocak saat 13.00'da Ankara'dan Harbiyeli öğrencilerin tutulduğu Silivri'ye kadar 'adalet yürüyüşü' yapacağını duyurmuştu.
Çetinkaya yürüyüşünü, masum askerler ve askeri öğrencilere, masum sivillere, KHK ile ihraç edilen insanlara, kayıp insanların bulunmasına, cezaevindeki bebeklere, Rabia Naz'a, cezaevindeki hamile ve lohusa kadınlara, tedavi edilmeyen hastalara, tahliye edilmeyen kanser hastalarına adayacağını belirtmişti.