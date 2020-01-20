'Adalet yürüyüşü'nün 2. gününde de gözaltında alınan Harbiyeli anneleri serbest bırakıldı: Çocuklarımızı alana kadar devam edeceğiz

Ankara’dan Silivri’ye “adalet yürüyüşü” başlatacağı sırada Harbiyeli öğrencileri anneleriyle beraber dün (19 Ocak) gözaltına alınan Melek Çetinkaya ve diğer 16 Harbiyeli anne ve baba bugün yine yürümek istedi ancak Ankara Ostim'de gözaltına alındı. Saat 13.30 sıralarında gözaltına alınan Harbiyeli anne ve baba 20.30 sıralarında serbest bırakıldı.

Adalet yürüyüşü yapan Harbiyeli annesi Fatma Okka, T24'e verdiği bilgide Çetinkaya'nın ve kendisinin Ostim sanayi metro durağından çıktıktan ve yaklaşık 15 dakika yürüdükten sonra gözaltına alındığını belirtti.

Okka, 7 saatlik gözaltında kalma nedenlerini "Eylem yapmamızı engellemek istiyorlar" şeklinde yorumladı. Okka 'Çocuklarımızı alana kadar yılmadan devam edeceğiz' dedi.

Dünkü (19 Ocak) eyleme katılmak üzere Ankara Güvenpark'ta bulunan milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter üzerinden, "Bugün Melek Çetinkaya’nın adalet için yapmak istediği yürüyüş sert polis baskısı ile engellendi!" açıklamasında bulunmuş ve müdahale sırasında kendisinin de diğer göstericiler gibi darp edildiğini söylemişti.