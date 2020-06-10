HDP'li Gergerlioğlu polislerin evlere yaptığı baskın biçimini eleştirdi: Yasaların üzerinde tepiniyorlar

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ operasyonları sırasında evlere yapılan baskınlarda kapıların kırılmasını ve evlerinde çocuk olan ailelere yönelik uygulamaları eleştirdi.

Bu sabah Adana'da FETÖ'ye yönelik olduğu bildirilen oprasyonlar kapsamında bir eve yapılan baskının görüntülerini payalaşan Gergerlioğlu, "Kapıyı kırıyorlar! "Çocuk var" diyor, dinlemiyorlar. Çocuklu ailelerin evine giriş böyle! Suçlama: Zor durumdaki için erzak toplamak. Her gün polis devleti uygulamaları izliyoruz. Yasaların üzerinde tepiniyorlar!" ifadelerin kullandı.