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HDP'li Gergerlioğlu: Çıplak arama da işkence de kaçırılmalar da var ama devlet yok devlet

28 Ocak 2021 09:20

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu'nda insan hakkı ihlallerine değindiği sırada, Meclis'in araştırması için verilen çıplak arama, işkence ve kaçırılma iddilarıyla ilgili herhangi bir araştırma yapılmamasına öfkelendi. 

Geçen hafta kaçırıldığını söyleyen ve kaçırıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıkan Gökhan Güneş'i de hatırlatan Gergerlioğlu, yaşanan hak ihlallerine ilişkin AKP sıralarına seslenerek "Tek bir sözünüz yok. "Çıplak arama var. İşkence  var. Kaçırılmalar var. Milletvekili iseniz çıkıp bunlar konusunda bir açıklama yaparsınız. Bütün derdiniz bunları sümenaltı etmek. Çıplak arama da var. İşkence de var. Kaçırılmalar da var. Ama devlet yok devlet!" ifadelerini kullandı. 

 

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