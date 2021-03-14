HDP'li Gergerlioğlu: Can kurtarmak biz doktorların bildiği tek iştir

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

HDP'li Gergerlioğlu, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Kendisi de doktor olan Gergerlioğlu mesajında bir yeniden canlandırma anını anlatarak "TBMM Genel kurulda bir yeniden canlandırma anında, resusitasyonda yaşananları, gördüklerimi, hissettiklerimi anlatmıştım. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp bayramı kutlu olsun. Can kurtarmak biz doktorların bildiği tek iştir!" dedi.