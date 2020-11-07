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HDP'li Gergerlioğlu, 'ağzına ölü fare konulan' mahpusu anlattı: Kürt meselesini böyle işkencelerle bitiremezsiniz

07 Kasım 2020 09:44

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada 'ağzına ölü fare konulan' mahpusu anlattı. 

Mardin Nusaybinli Abdurrahim Semavi isimli gencin 'Zindanda Çocuk' kitabını kürsüden gösteren Gergerlioğlu, kitabın yazarının başından geçen işkencelere değindi.

"Hatta bir defasında ne olmuş biliyor musunuz" diyen Gergerlioğlu, "Kendisini tutan ve kahkahalar atan infaz koruma memurları ağzına kaygan bir şey koymuşlar. Serbest bırakıldığında kaygan şeyin ölmüş bir fare olduğunu görüyor ve sonra bunun iğrençliğinden yıkamakla da kurtulamıyor, dişini çekerek kurtuluyor. İşte Kürt meselesi böyle oluştu. Kürt meselesini işkence ederek bitiremezsiniz" diye konuştu. 

 

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