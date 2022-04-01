HDP'li Gergelioğlu: Muğla'da öğrenciler sırf Newroza katıldılar diye saldırıya uğradılar

Muğla'da Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda ülkücü bir grubun Kürt öğrencilere saldırmasına ilişkin konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kavganın newroza kutlamalarına katılan bir öğrenciye saldırı ile başladığını, kavganın üzerinden günler geçmesine rağmen öğrencilerin yurda geri dönmek konusunda tedirgin olduklarını söyledi.

Yurt müdürlüğüne ve bakanlığa seslenen Gergerlioğlu, "Gereken önlemler alınmış mıdır?" diye sordu. "Öğrencilerin can ve mal güvenliği nasıl sağlanacak?" diye de soran Gergerlioğlu, "Bundan sonrası için neler yapılacak? Çünkü bu tartışmalar sonrası yanlı bir şekilde Kürt öğrencilerin odalarına giren saldırgan grubun dolapları talan etmesi, kırması, eşyaları dağıtması gibi olayların yaşandığını öğrendik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda acilen bir açıklama yapması gerekiyor" dedi.

Ne Olmuştu?

Muğla'da 20 Mart’ta kutlanan Bodrum Newroz’u sonrası bir grup ülkücü, Newroz’a katılan Kürt öğrencilerle kavga etti. Bu olay üzerine 21 Mart sabahı Barış Aşit Akan isimli genç “yurtta kavga çıkardığı” gerekçesiyle gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Ülkücüler tarafından sık sık tehdit edildiklerini aktaran öğrenciler ile ülkücü bir grup arasında daha sonra kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 5 öğrenci, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.