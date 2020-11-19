HDP'li Garo Paylan ile Ulaştırma Bakanı arasında 'yalan' tartışması: Haddinizi bilin

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan arasında gerginlik yaşandı.

Giresun'da yaşanan selde yolların çöktüğünü hatırlatan Paylan, "Bir yere yol yaparken oradaki insanlara sormalısınız. Ankara’dan değil Giresun’dan karar alınsa Giresunlu köylüler “buradan 10 yılda bir sel geçer, bu şekilde yol olmaz” derdi. Ama siz ihaleleri Ankara’dan yapıyorsunuz. 5 yandaş müteahhide veriyorsunuz” dedi.

Paylan’ın konuşması sırasında Bakan Karaismailoğlu “Doğru konuş, yalan söylüyorsun. Seni oraya kim atadı?" diye müdahalede bulununca tartışma büyüdü. Paylan, Karaismailoğlu'na “Nasıl konuşacağıma karışamazsınız. Atanmış bir bakan olarak yalan diyemezsiniz. Haddinizi bilin” diye seslendi.

Yaşanan tartışmanın devam etmesi üzerine oturuma ara verildi.