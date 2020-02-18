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HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

18 Şubat 2020 16:09

Adil Ergin Bağcı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, tüm sanıkların beraat ettiği Gezi Davası'nı değerlendirdi. Paylan, "Bizim mücadelemiz kazanmış oldu. Ama burada yargı kaybetti" dedi. 

Gezi Davası'nda yargılanan tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilen duruşma sonrası T24'e açıklamalarda bulunan Paylan, "Osman Kavala ve tüm arkadaşlarımızı burada yargılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıydı. Bizlerin de baskısıyla burada beraat kararını yazan da Erdoğan'dı. Bizim mücadelemiz kazanmış oldu. Ama burada yargı kaybetti. Talimatlanmış hakim ve savcılar 2 buçuk yıldır Osman Kavala'yı hapsettiler, Yiğit Aksakoğlu'nu hapsettiler. Bugün de sıkışan Erdoğan, talimat ile onların serbest bırakılmasına karar verdi. Bu, kurumların çökmesi demek. Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıyoruz, Erdoğan'ın kararıyla bırakılıyoruz. Bu da ülke için bir yıkım" ifadelerini kullandı. 

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık beraat etti, yurtdışındaki 7 sanığın dosyası ayrıldı

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