HDP'li Garo Paylan'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki: "İktidar faiz lobisinin önünde diz çöküyor"

Merkez Bankası'nın politika faizi 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarma kararını değerlendiren HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "İktidar faiz lobisinin önünde diz çöküyorlar" dedi.

Merkez Bankası'nın beklenmeyen faiz kararını yayınladığı videoda eleştiren HDP'li Garo Paylan kredi faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkarılacağını savundu. Paylan "Borçlu vatandaşlarımız faiz yükünün altında ezilecek" dedi.

Merkez Bankası'nın bu kararı almasaydı dolar yükselecekti diyen Paylan karara ilişkin "Merkez Bankası Londra'daki bir avuç tefecinin elinde oyuncak olmuştur" diye konuştu.

"Faiz lobisi önünde diz çöküyorlar"

İktidarın geçmiş dönemdeki faiz açıklamalarını da eleştiren Paylan "Bu iktidar bir zamanlar faize karşı olduğunu söylüyordu. Şimdi faiz lobisinin önünde diz çöküyorlar" dedi.