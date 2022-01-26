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HDP'li Garo Paylan'dan Bakan Varank'a: Yolcuları havalimanından otele taşıyamadık ama Ay'a gideceğiz değil mi?

HDP'li Garo Paylan, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcuların otele taşınamamasını eleştirdi.

26 Ocak 2022 13:58

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcuların görüntülerini sosyal medyada paylaşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "Aya gideceğiz değil mi?"  diye sordu. Bakan Varank, Paylan'ın paylaşımına "Sen üzülme, böyle sorunlar yaşanması ay görevleri icra etmeye engel değil"  yanıtını verdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcuların konveyör bantlarında uyuduğu görüntüleri Twitter'dan paylaşan HDP'li Garo Paylan, yolcuların otele taşınamamasını eleştirdi.

"Yolcuları havalimanından otele taşıyamadık ama..."

Paylaşımında Bakan Varank'ı etiketleyen Paylan şu soruyu sordu:

"Yolcuları havalimanından otele taşıyamadık ama “Aya gideceğiz” değil mi? @varank"

"Böyle sorunlar yaşanması ay görevleri icra etmeye engel değil"

Bakan Mustafa Varank ise Paylan'ın paylaşımına, yurt dışında yayın yapan haber mecralarında yer alan haber örneklerinin fotoğraflarını paylaşarak şu yanıtı verdi:

"Sen üzülme, dünyanın en yoğun havalimanlarında, olağanüstü hava koşullarında böyle sorunlar yaşanması ay görevleri icra etmeye engel değil. Eğer engel olsaydı, ABD, Japonya gibi ülkelerde yolcular hava limanlarında kaldı diye bir daha uzay çalışması yapmazlardı."

HDPGaro PaylanMustafa VarankAya gideceğiz değil mi?

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