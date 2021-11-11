HDP'li Garo Paylan, bütçe önerilerini sıraladı: Gelin faturasız yaşama geçelim; yalnızca 100 milyar TL ile söylediklerimi yapmak mümkün

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a asgari ücretle geçinme için örnek hesap yaptı. Paylan, 2 bin lira kira ve bin lira fatura ödemelerinin ardından asgari ücretlinin elinde para kalmadığını anlatarak, “2 bin lira kira, bin lira faturalar. Taş mı yiyecek bu yurttaşlarımız Sayın Bakanım?” diye sordu.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, elektrik, su, internet ve doğal gazın da temel ihtiyaçlar arasında olduğunu kaydederek, “500 metrekareli malikanesi olan bir insanla 50 metrekare barakası olan insanı aynı tarifeyle ücretlendiriyorsunuz, Sayın Bakan. Ben ne diyorum? Gelin diyorum, elektrikte TRT payını kaldırdınız ya. Yüzde 2. Yani 200 lira fatura gelirse, 4 lira düşecek. 196 lirayı kim ödeyecek ya. Faturaların toplamı bin liraya geliyor. Doğal gaz, elektrik, internet ve su, bin lira. E bitti asgari ücret. 2 bin lira kira, bin lira faturalar. Taş mı yiyecek bu yurttaşlarımız Sayın Bakanım?” diyerek Bakan Yanık’a tepki gösterdi.

İhtiyaç sınırı aşıldığında artan oranlı tarifeye geçilmesi önerisinde bulunan Paylan, “Gelin faturasız yaşama geçelim. Ama sosyal bir tarife ile. İhtiyaç sınırına kadar elektriği ücretsiz verelim mesela yurttaşlarımıza. Zenginden alıp, yoksula verelim… Hadi 10 metreküp suyu bedavaya verelim. Ondan sonraki metreküplerde artan oranlarda tarifeye geçelim. Zenginden alıp yoksula vermiş olalım” diye konuştu.

“Diyeceksiniz ki kaynak nerede?"

Paylan bu önerilerinin 100 milyar lira ile yapılabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

“Diyeceksiniz ki kaynak nerede? Vallahi yurt dışı vergi cennetlerinde yandaşlarınız 200 milyar dolar kaçırdılar. 200 milyar doları yüzde 30 vergilendirseydiniz, kanunda olduğu gibi 60 milyar dolar ederdi. 60 milyar dolar 600 milyar TL yapıyor. Kur yükseldi farkında mısınız? Bilmiyorum, 600 milyar TL yapar”

Paylan, asgari ücretten vergi alındığını ancak “yandaştan” vergi alınmadığını açıklayarak, “Asgari ücretten vergi alıyorsunuz, vergi cennetlerinden, yandaşınızdan, Cengiz’den vergi almıyorsunuz. Bill Gates bile diyor ki ‘Bizi vergilendirin’ diyor. Niye biliyor musunuz? Misket oyununda bilirsiniz, bütün misketleri bir kişi kazandığında oyun biterdi. Ama misketler dağıldığı zaman oyun devam ederdi. Bu misketleri dağıtmak lazım. Bu misketlerin hepsi 5 tane yandaşınızda toplandı. Cumhurbaşkanı’nı ikna edin biraz yandaşlarınızı vergilendirsin, onlardan aldıklarınızla bu sosyal politikaları uygulayın derim” diye konuştu.