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HDP'nin 'İş ve Aş Buluşmaları'nda çay üreticileri konuştu: Devlet kota koydu; özel sektöre ucuza satmak zorunda kalıyoruz

"Çay üreticilerinin yarısı borçlu, diğer yarısı da onlara kefil"

26 Mart 2021 12:32

HDP'nin 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında başlattığı İş ve Aş buluşmalarına Karadeniz'de devam etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın başında olduğu heyet, Artvin Hopa'da çay üreticilerini ve Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Heyet burada çay üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Buluşmada HDP'li vekil Garo Paylan ile  konuşan Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Harun Vayiç, çaya devlet tarafından koyulan kota sisteminin, üreticiyi çayı özel sektöre satmaya zorladığını söyledi. Özel sektörün ise çayı istediği fiyattan aldığı, bu nedenle de bu yıl fiyatların 2.5 TL'ye kadar düştüğünü ifade etti. Ayrıca İran üzerinden gelen kaçak çayların, yerli üreticiye zarar verdiğini belirtti.

Çay üretiminde devletten teşvik beklediklerini söyleyen Harun Vayiç, "Çay üreticilerinin yarısı bankalara borçlu, diğer yarısı da onlara kefil" dedi.

Devlete olan borçları konusunda devletin herhangi bir kolaylık sağlamadığını belirten Vayiç "Biz para kazanıyoruz ama kazandığımız kârla devlete olan borçlarımız ödüyoruz" diye konuştu. 

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