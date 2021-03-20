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HDP'li Filiz Kerestecioğlu: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması bir kişinin keyfi ile yapılabilecek bir şey değil

20 Mart 2021 12:23

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin kanuna aykırı olduğunu söyledi. 

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çektiği videoda konuyu değerlendiren Kerestecioğlu, Anayasa 90. Madde'ye göre uluslararası sözleşmelerin TBMM'nin onayı ile feshedilebileceğini dile getirerek "Ayrıca siyasi olarak baktığımızda da bu ciddi erkeklere cesaret veren ve şiddeti tetikleyen bir durum" dedi. 

Kerestecioğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkacaklarını ekledi. 

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